با گذشت دو هفته از پیگیری خبرنگار صداوسیما درباره وضعیت جایگاه‌های سی ان جی بجنورد و با توجه به تماس‌های شهروندان مبنی بر رفع نشدن مشکل، خبرنگار ما دوباره این موضوع را پیگیری کرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، کاهش جایگاه‌های فعال سوخت گاز در شرایطی رخ می‌دهد که خراسان شمالی جزو شش استان دارای کمترین تعداد جایگاه است.

استان سیستان و بلوچستان با ۱۱ جایگاه کمترین تعداد جایگاه‌های سی ان جی را دارد. لازم به ذکر است تا سال ۱۴۰۳ در این استان فقط سه باب جایگاه سی ان جی وجود داشت، اما در حال حاضر این عدد به ۱۱ جایگاه رسیده است.

پس از این استان، هرمزگان با ۲۰، ایلام با ۲۳، خراسان جنوبی با ۲۵، کهگیلویه و بویراحمد با ۲۸ و خراسان شمالی با ۳۴ جایگاه در جمع شش استان دارای کمترین تعداد جایگاه قرار دارند.

شهر بجنورد نیز ۷ جایگاه دارد که دو جایگاه آن کاملا فعال نیست.