مدیر جهاد کشاورزی شهرستان میاندورود، از توسعه زیرساخت‌های بسته‌بندی و ذخیره‌سازی در این منطقه برای حمایت از تولیدکنندگان و کاهش ضایعات محصولات خبر داد. ‌

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به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران،مدیر جهاد کشاورزی شهرستان میاندورود، از توسعه زیرساخت‌های بسته‌بندی و ذخیره‌سازی در این منطقه برای حمایت از تولیدکنندگان و کاهش ضایعات محصولات خبر داد.

‌ فاطمه عباسپور، در بررسی وضعیت صنایع تبدیلی و تکمیلی شهرستان میاندورود گفت: در سال زراعی ۱۴۰۵، ۱۶ واحد سورتینگ در سطح شهرستان فعال هستند که با هدف استانداردسازی محصولات و آماده‌سازی آنها برای ورود به بازار‌های مصرف فعالیت می‌کنند.

‌وی در ادامه به ظرفیت‌های ذخیره‌سازی اشاره کرد و افزود: برای مدیریت بهینه عرضه و جلوگیری از افت قیمت محصولات در فصل برداشت، دو واحد سردخانه و پنج انبار نگهداری محصولات کشاورزی با ظرفیت عملیاتی ۲۴ هزار و ۱۰۰ تن در شهرستان فعال هستند. وی خاطرنشان کرد که مجموع ظرفیت عملیاتی تمامی این زیرساخت‌ها (سورتینگ، سردخانه و انبارها) در سطح شهرستان به ۱۷۸ هزار و ۶۰۰ تن می‌رسد که نقشی حیاتی در توزیع مناسب محصولات در طول سال ایفا می‌کند.

‌مدیر جهاد کشاورزی میاندورود در پایان تأکید کرد: محور اصلی برنامه‌های ما در سال جاری، مدرن‌سازی این مراکز و حمایت از سرمایه‌گذاران در بخش صنایع تبدیلی است تا از این طریق، اشتغال‌زایی در منطقه افزایش یافته و ارزش افزوده بیشتری برای کشاورزان میاندورود ایجاد شود.