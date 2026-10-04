کارشناس اداره کل هواشناسی استان نسبت به تغییرات جوی در سطح استان و صدور هشدار وضعیت در روز‌های آتی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، مهدی آخوندی، کارشناس اداره کل هواشناسی استان، با اعلام این مطلب گفت: وضعیت جوی در منطقه تا ظهر روز سه‌شنبه نسبتاً پایدار خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد که با توجه به نفوذ زبانه پرفشار، در روز جاری احتمال کاهش نسبی دما، وزش باد‌های نسبتاً شدید شمالی، وقوع پدیده مه و در ارتفاعات شمالی استان، افزایش ابر همراه با رگبار و رعدوبرق پراکنده پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان در ادامه با اشاره به تغییرات جوی در اواخر هفته گفت: با گذر امواج تراز میانی جو، از بعد از ظهر روز سه‌شنبه تا اواخر وقت روز چهارشنبه، افزایش ابر در پاره مناطق و وقوع رگبار و رعدوبرق همراه با وزش باد‌های لحظه‌ای شدید پیش‌بینی می‌شود.

آخوندی همچنین تأکید کرد که با توجه به ناپایداری‌های جوی روز چهارشنبه، هشدار سطح زرد صادر شده است و از تمامی شهروندان و فعالان اقتصادی خواسته شده تا در صورت لزوم اقدامات احتیاطی لازم را انجام دهند.