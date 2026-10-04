­دبیر هفته جهانی فضا گفت: در ایران، برنامه‌های هفته جهانی فضا با محوریت «انقلاب ماهواره‌برها» و با توجه به ظرفیت‌ها و دستاورد‌های صنعت فضایی کشور دنبال می‌شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، مرتضی نیکخو دبیر هفته جهانی فضا، صبح امروز با حضور در برنامه سلام خبرنگار که به مناسبت هفته جهانی فضا در شبکه خبر برگزار شد، افزود: در برنامه‌های امسال، توسعه فناوری پرتابگر‌ها و فراهم کردن زمینه دسترسی پایدار و اقتصادی‌تر به فضا، در کنار توسعه خدمات و کاربرد‌های فضایی، مورد توجه قرار گرفته است.

وی در ادامه با اشاره به نامگذاری ایام هفته فضا گفت: برای امسال باتوجه به این که رشد چشمگیری در صنعت فضایی در بحث پرتاب داشته‌ایم، شعار هفته جهانی فضا برای امسال " انقلاب ماهواره بر‌ها " انتخاب شده است.

­دبیر هفته جهانی فضا درباره روز‌های هفته که به نام هر کدام از ماهواره‌های ایرانی نامگذاری شده است اشاره کرد و گفت: ما متناسب با شعار هفته جهانی فضا و با تلاش متخصصان کشورمان برای ایام این هفته، از ماهواره بر‌های ایرانی و بومی به ترتیب سفیر، ماهواره بر سفیر، ماهواره بر سیمرغ، ماهواره بر قاصد، ماهواره بر قائم، ماهواره بر ققنوس، سریر و ذوالجناح را انتخاب کردیم.

نیکخو همچنین به دستاورد‌های این ماهواره بر‌ها و ماهواره‌ها و نیز به موضوع کاربرد آن متناسب با هفته جهانی فضا اشاره کرد و افزود: ما معمولا درباره هر کدام از این ماهواره بر‌ها که غالبا در چه کلاس و وزنی هستند و می‌توانند ماهواره را در مدار جای گذاری و تزریق کنند، صحبت کرد‌ایم، اما موضوع مهمتر برای ما، بحث کاربرد آنها و اهمیت ترویج و آموزش است که هفته جهانی فضا حول محور این موضوع است. در این خصوص برنامه‌های ترویجی در سطوح مختلف ازجمله موضوعاتی مانند دانش آموزی، کودک و نوجوان، و دانشجویی به صورت تخصصی، امروز در سراسر کشور همزمان با رویداد‌های مجازی و حضوری، برگزار می‌شود.

وی همچنین به مناسبت هفته جهانی فضا به برنامه‌های آموزشی که در این هفته برگزار می‌شود اشاره کرد و گفت: سازمان فضایی کشور به مناسبت این هفته، برنامه‌هایی را در قالب مسابقه برای عموم و برپایی همایش‌ها و نشست‌های تخصصی برگزار می‌کند.

نیکخو به برنامه‌های ترویجی و آموزشی برای عموم مردم و نیز برنامه‌های تخصصی در این هفته نیز اشاره کرد و افزود: در سازمان فضایی ایران، متخصصانی حضور دارند که آموزش‌هایی برای مربیان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان داشته‌اند که همزمان در کل کشور در کانون نوجوانان با زبان ساده و قابل فهم علوم فضایی را آموزش می‌دهند. این آموزش‌ها در قالب مسابقات و یا در قالب دوره‌های آموزشی ساده برگزار می‌شود. همچنین برنامه‌های آموزشی تخصصی و دانشجویی در قالب همایش‌ها و نشست‌های تخصصی در طول هفته از سوی سازمان فضایی ایران برگزار می‌شود.

نیکخو افزود: در بحث ترویجی و آموزشی، ما در کانون پرورش فکری کودکان، آموزش و پرورش پژوهش سرا‌ها در سطح کل کشور، انجمن نجوم ایران، همچنین دانشگاه‌های تخصصی دانشگاه شریف، علم و صنعت، امیرکبیر و جهاددانشگاهی، مسابقاتی را درخصوص کاوش برگزار می‌کنیم که مخاطبا ن ما می‌توانند با مراجعه به سایت سازمان فضایی ایران از جزئیات این فراخوان کسب اطلاع و در این مسابقات شرکت کنند.

وی افزود: سازمان فضایی همچنین در طول این هفته، یکسری تفاهم نامه‌هایی را با استانداری خراسان رضوی و با مجموعه‌های دانشگاهی، سازمان هواشناسی، سازمان نقشه برداری به امضا خواهد رساند.