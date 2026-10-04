به گزارش خبرگزاری صداوسیما، امروز بیشترین حجم عرضه‌ها در تالار صنعتی و معدنی صورت می‌گیرد به طوری که یک میلیون و ۹۱۹ هزار و ۶۹۵ تن محصول شامل یک میلیون و ۵۷۵ هزار و ۶۰۰ تن سنگ آهن، ۲۰۳ هزار و ۶۲۰ تن فولاد، ۱۲۰ هزار و ۵۰۰ تن آهن اسفنجی، ۹ هزار و ۶۰۰ تن آلومینیوم، ۸ هزار و ۴۰ تن مس، یک هزار تن کک، ۸۳۵ تن روی و ۵۰۰ تن چدن روی تابلو می‌رود.

همچنین تالار سیمان هم امروز میزبان عرضه یک میلیون و ۱۱۵ هزار و ۸۳۲ تن محصول است.

در تالار پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی هم قرار است ۳۴۱ هزار و ۹۰۳ تن محصول شامل ۲۵۴ هزار تن وکیوم باتوم، ۷۳ هزار تن لوب کات، ۶ هزار و ۲۳۰ تن مواد پلیمری، ۵ هزار و ۳۰۸ تن مواد شیمیایی، ۳ هزار و ۱۲۰ تن روغن، ۲۲۰ تن گاز‌ها و خوراک‌ها و ۲۵ تن قیر روی تابلو برود.

بر این اساس ۲۰۹ هزار و ۷۹۹ تن محصول هم در تالار صادراتی کیش عرضه می‌شود. این محصولات شامل ۱۰۶ هزار و ۱۰۰ تن سیمان، ۵۲ هزار و ۵۰۰ تن کلینکر، ۵۰ هزار و ۷۳۶ تن قیر و ۴۶۳ تن عایق رطوبتی می‌شود.

۶ هزار و ۳۶۱ تن محصول هم در تالار فرعی روی میز فروش می‌رود.