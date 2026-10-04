فوک خزری نجات‌یافته از تور صیادی غیرمجاز در جویبار، پس از حدود دو هفته درمان و مراقبت تخصصی در میانکاله، اکنون توانایی دنبال‌کردن و خوردن ماهی زنده را به دست آورده است.

به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، امیر صیاد شیرازی از مرکز امداد و نجات فوک خزری گفت: حدود ۱۴ روز از نجات و آغاز درمان این فوک می‌گذرد و وضعیت عمومی آن نسبت به روز‌های نخست بهبود یافته است.

وی افزود: در روز‌های ابتدایی، به دلیل بی‌میلی حیوان به غذا، تغذیه به‌صورت کمکی انجام می‌شد و ماهی کیلکا به همراه مکمل‌ها و ویتامین‌های مورد نیاز از طریق لوله به حیوان داده می‌شد.

صیاد شیرازی گفت: با بهبود وضعیت فوک، تغذیه با ماهی کامل آغاز شد و دارو‌ها و مکمل‌های مورد نیاز نیز همراه غذا در اختیار حیوان قرار گرفت.

وی مهم‌ترین پیشرفت اخیر را توانایی فوک در دنبال‌کردن و خوردن ماهی زنده بیان کرد و گفت: این مرحله نشان می‌دهد حیوان به‌تدریج از تغذیه کمکی فاصله گرفته و رفتار طبیعی تغذیه خود را بازیابی می‌کند.

این کارشناس مرکز امداد و نجات فوک خزری با اشاره به ادامه روند درمان گفت: در مرحله بعد، تقویت وضعیت جسمانی و بازگشت ذخیره چربی مورد نیاز بدن حیوان از موضوعات مهم در روند تیمار و ارزیابی وضعیت آن خواهد بود.

این فوک خزری ۲۳ شهریورماه پس از گرفتارشدن در تور صیادی غیرمجاز در شهرستان جویبار و آسیب‌دیدگی، با اقدام نیرو‌های حفاظت محیط زیست نجات یافت و برای درمان و مراقبت به پناهگاه حیات‌وحش میانکاله منتقل شد.

پیش از این نیز محمدرضا کنعانی، مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران، با حضور در محل نگهداری فوک، روند درمان و تیمار آن را از نزدیک بررسی کرده بود.