فرماندار بافق از برگزاری آیین نکوداشت وحشی بافقی در ۱۸ مهرماه در یزد با حضور چهره‌های فرهنگی و ادبی ملی و بین‌المللی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، رضا فلاح فرماندار بافق در جلسه برنامه‌ریزی آیین نکوداشت وحشی بافقی با اشاره به جایگاه این شاعر نامدار در فرهنگ و ادبیات کشور گفت: چند سالی است مسیر خوبی برای بازگرداندن جایگاه وحشی بافقی به جایگاه اصلی خود در حوزه فرهنگ و ادبیات کشور ترسیم شده و برگزاری برنامه‌هایی در تهران، کاشان و بافق، گام‌های مؤثری در این مسیر بوده است.

وی افزود: با توجه به اینکه بخش مهمی از زندگی وحشی بافقی و آرامگاه این شاعر در یزد قرار دارد، امسال تصمیم گرفته شد آیین نکوداشت وی در مرکز استان برگزار شود و از ظرفیت چهره‌های فرهنگی و ادبی کشور و مهمانان بین‌المللی نیز در این مراسم استفاده شود.

فرماندار بافق ادامه داد: در این مراسم که ۱۸ مهرماه برگزار می‌شود، میهمانانی از خارج از کشور، پایتخت و همچنین چهره‌های فرهنگی و ادبی استان یزد حضور خواهند داشت و درباره جایگاه وحشی بافقی در عرصه شعر و ادب کشور سخنرانی خواهند کرد.

فلاح همچنین از پیگیری برای ثبت روز وحشی بافقی در تقویم رسمی کشور خبر داد و گفت: این موضوع پس از طرح در شورای فرهنگ عمومی، به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارجاع شده و پیگیری‌های لازم در این زمینه در حال انجام است.

وی ایجاد یک یادمان درخور شأن وحشی بافقی را یکی دیگر از اقدامات در دست پیگیری عنوان کرد و افزود: تفاهم‌نامه‌ای میان شهرداری و مسئولان فرهنگی برای همکاری در ساخت این یادمان در حال پیگیری است.

فلاح تأکید کرد: هر اقدامی برای وحشی بافقی، در واقع اقدامی برای فرهنگ بافق است و باید از این ظرفیت برای آشنایی نسل جوان و دانش‌آموزان با فرهنگ، ادبیات و مفاخر شهرستان استفاده کرد.