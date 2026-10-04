به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، میثم وحیدی با بیان اینکه این نهاده‌ها با قیمت مصوب و پایین‌تر از نرخ بازار در اختیار دامداران عشایری قرار گرفت، گفت: وابستگی عشایر به تغذیه دستی دام در نیمه نخست سال کمتر است و امسال با توجه به وضعیت مناسب مراتع، نگرانی درباره تامین علوفه مورد نیاز دام‌ها از عرصه‌های طبیعی نیز کاهش یافت.

وحیدی ادامه داد: بر همین اساس، ۱۱ هزار و ۵۰۰ تن نهاده دامی توزیع شده در نیمه نخست امسال پاسخگوی نیاز دامداران عشایری استان بود.

وی اظهار کرد: در سال‌های کم بارش ۶۵ درصد خوراک و علوفه مورد نیاز دام از مراتع تامین می‌شود و مابقی به صورت تغذیه دستی است، اما امسال به دلیل بارندگی‌های خوب و وضعیت مناسب پوشش گیاهی، بخش بسیار زیادی از تغذیه دام‌ها از مراتع و عرصه‌های طبیعی انجام شد.

مدیرکل امور عشایری خراسان شمالی گفت: برای نیمه دوم امسال نیز توزیع ۲۵ هزار تن نهاده دامی با قیمت مصوب برنامه ریزی شده که روند توزیع آن در حال انجام است.

وحیدی افزود: با حذف ارز ترجیحی، هزینه تمام شده تولید دام افزایش یافته و دامداران برای تداوم فعالیت و حفظ تولید نیازمند حمایت هستند.

مدیرکل امور عشایر خراسان شمالی گفت: ۲۲ درصد از گستره مراتع خراسان شمالی در اختیار جامعه عشایری قرار دارد و این مراتع ظرفیت چرای حدود ۳۷۰ هزار راس دام را دارند که عشایر در چارچوب ضوابط قانونی از آنها بهره برداری می‌کنند.