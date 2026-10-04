رئیس دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار با اشاره به ظرفیت‌های دریایی استان سیستان و بلوچستان، این استان را به دلیل برخورداری از دسترسی اقیانوسی، دارای ظرفیت‌های قابل توجه در حوزه دریا و صنایع مرتبط با آن دانست و بر ضرورت بهره‌گیری جوانان منطقه از فرصت‌های آموزشی و شغلی صنعت دریانوردی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رئیس دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار گفت: در سال تحصیلی جدید ۸۰ دانشجوی بورسیه در رشته‌های مهندسی دریانوردی و مهندسی کشتی توسط دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار پذیرش می‌شود.

امیر رجائی با اعلام ادامه پذیرش دانشجوی بورسیه برای سال تحصیلی جدید، بر نقش راهبردی آموزش‌های تخصصی دریایی در توسعه محور شرق و تحقق اقتصاد دریامحور کشور تأکید کرد.

وی گفت: به منظور پاسخگویی به نیاز‌های تخصصی ناوگان تجاری و نفتکش کشور و فراهم‌سازی زمینه اشتغال پایدار برای جوانان، در سال تحصیلی پیش‌رو ۸۰ ظرفیت بورسیه تخصصی در نظر گرفته شده است.

رئیس دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار افزود: تعداد، ۴۰ نفر در قالب بورسیه شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و ۴۰ نفر نیز در قالب بورسیه شرکت ملی نفتکش ایران در دو رشته کلیدی مهندسی دریانوردی (عرشه) و مهندسی کشتی (موتور) جذب خواهند شد.

رجائی با اشاره به ظرفیت‌های دریایی استان سیستان و بلوچستان، این استان را به دلیل برخورداری از دسترسی اقیانوسی، دارای ظرفیت‌های قابل توجه در حوزه دریا و صنایع مرتبط با آن دانست و بر ضرورت بهره‌گیری جوانان منطقه از فرصت‌های آموزشی و شغلی صنعت دریانوردی تأکید کرد.

وی با اشاره به مزایای تحصیل در رشته‌های بورسیه، از جمله امکان اشتغال پس از فراغت از تحصیل، دریافت کمک‌هزینه تحصیلی و بهره‌مندی از تسهیلات ویژه دوران دانشجویی، از داوطلبان مستعد استان سیستان و بلوچستان و مناطق پیرامونی خواست این رشته‌ها را در اولویت انتخاب رشته خود قرار دهند.

رئیس دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار خاطرنشان کرد: توسعه آموزش‌های تخصصی دریایی و تربیت نیروی انسانی ماهر می‌تواند نقش مهمی در تأمین نیروی مورد نیاز ناوگان تجاری و نفتکش کشور و همچنین توسعه اقتصاد دریامحور ایفا کند.