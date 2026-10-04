مهلت نام نویسی داوطلبان عضویت در هیئت‌مدیره و بازرسان خانه مطبوعات و رسانه‌های کیش تا دوشنبه ۱۳ مهر تمدید شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش، اعلام کرد: اعضای دارای شرایط می‌توانند در مهلت جدید تعیین‌شده نام نویسی و مدارک مورد نیاز را ارائه کنند.

داوطلبان باید دارای عضویت رسمی و فعال در خانه مطبوعات و رسانه‌های کیش باشند و از سابقه فعالیت رسانه‌ای مؤثر و مستند در کیش برخوردار باشند.

ارائه گواهی نداشتن سوءپیشینه، برگه تکمیل‌شده اعلام نامزدی، تأییدیه عضویت در خانه مطبوعات و رسانه‌های کیش و سکونت دائمی در کیش برای نام نویسی الزامی است.

متقاضیان می‌توانند تا پایان مهلت تمدیدشده، همه‌روزه از ساعت ۱۸ تا ۱۹ برای تحویل مدارک و تکمیل برگه اعلام نامزدی به دبیرخانه خانه مطبوعات و رسانه‌های کیش مستقر در فرهنگسرای سنایی مراجعه کنند.

انتخابات هیئت‌مدیره و بازرسان خانه مطبوعات و رسانه‌های کیش نیز براساس برنامه اعلام‌شده، پنج‌شنبه ۲۳ مهر ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.