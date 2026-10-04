استاندار گلستان در نشست با رؤسای و نمايندگان انجمن‌های گردشگری با تأکید بر ضرورت تحول اقتصادی استان، گفت: گردشگری باید به صنعت پیشران گلستان تبدیل شود و مدیریت استان با تمام ظرفیت قانونی، از سرمایه‌گذاران و فعالان دارای مجوز حمایت خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان،علی‌اصغر طهماسبی با بیان اینکه کشاورزی سنتی به‌تنهایی پاسخگوی معیشت مردم نیست، افزود: با هدف جبران عقب‌ماندگی‌های اقتصادی، باید بر ظرفیت‌های گردشگری و خدمات تمرکز کرد. وی تصریح کرد: در برابر برخورد‌های سلیقه‌ای با تور‌های مجاز ایستادگی می‌کنیم و اجازه نمی‌دهیم فعالان این حوزه زیر فشار‌های غیرقانونی خم شوند.

طهماسبی با اشاره به ظرفیت‌های تأمین مالی طرح‌های گردشگری گفت: علاوه بر حدود ۲.۵ همت تسهیلات سفر رئیس‌جمهور، با بانک‌ها نیز برای ایجاد نزدیک به ۵ همت ظرفیت اعتباری جدید مذاکره شده است و سرمایه‌گذاران باید با ارائه طرح‌های دقیق، برای جذب این مجموعاً ۷.۵ همت منابع مطالبه‌گر باشند.

وی همچنین «گردشگری سلامت» را فرصتی استراتژیک برای تعامل با همسایگان آسیای میانه دانست و بر لزوم تسهیل‌گری در صدور مجوز‌ها و تغییر کاربری‌های قانونی تأکید کرد.