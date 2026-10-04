وی در مورد برگزاری انتخابات شوراها، تصریح کرد: نمی‌دانیم چه نفعی از اعلام کردن‌ها می‌برند. مگر آنها مسئولند که اعلام می‌کنند؟ دوستان عزیز ما تاریخ‌های مختلف اعلام می‌کنند. تقاضای بنده این است تا زمان اعلام شعام در مورد آن اظهار نظر نکنند. صلاح کشور بایستی تعیین شود و بر اساس آن فعالیت کرد. ما اصراری نداریم و آماده هستیم، اما شورا‌ها کار خود را انجام می‌دهند. روی هوا نگه داشتن و اعلام این مسائل مطلوب نیست.

رئیس شورای شهر تهران گفت: ما می‌خواستیم بساط خود را جمع کنیم و برویم. بنده خودم آماده بودم. آنچه شعام گفته که انتخابات دو ماه پس از پایان رسمی جنگ برگزار می‌شود، برای این است که اقدامات اثبات شود. زمانی که خواستیم در انتخابات شرکت کنیم در مورد گروه‌ها و لیست‌ها صحبت می‌کنیم.

سازمان تاکسیرانی به افزایش کرایه ها رسیدگی‌کند

وی در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران در مورد افزایش نرخ تاکسی توسط برخی رانندگان، خاطرنشان کرد: سازمان تاکسیرانی باید رسیدگی‌کند. باید نظارت‌های کافی صورت بگیرد. نرخ تاکسی افزایش نیافته و بر اساس نرخ مصوب شورا این نرخ هر سال یکبار افزایش می‌یابد. شهرداری و شورا هیچ‌گونه افزایش نرخ را پیشنهاد ندادند بلکه بر تثبیت قیمت‌ها اصرار دارند.

کارت بلیت‌ها شخصی‌سازی شود اتفاق خوبی است

ضرورت آمادگی بیش از پیش برای بارش‌ها

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران گفت: وضعیت شهر در بارندگی روز گذشته مناسب بود که از تمام کارکنان بابت این تلاش تقدیر می‌کنیم. برای بارندگی اول مناطق آمادگی نسبی خوبی داشته باشند.

مهدی پیرهادی در چهارصد و سی و پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران با تأکید بر ضرورت آمادگی بیش از پیش شهرداری تهران در برابر بارندگی، تصریح کرد: با توجه به بارش‌های پیش رو و افزایش حجم رواناب در سطح شهر، ضرورت دارد شهرداری اقدامات پیشگیرانه لازم را در مناطق شهری، جوی‌ها و انهار اجرایی کند و نسبت به لایروبی مسیل‌ها و رفع انسداد جوی‌ها و پاکسازی دهانه پل‌ها اقدام کند.

پیرهادی افزود: فهرست نقاط پرخطر شهر تهران باید به روز رسانی شود و نیرو‌های شهرداری تهران در آماده باش کامل باشند تا در اولین فرصت ممکن نسبت به رفع آب گرفتگی اقدام کند. انتظار می‌رود شهرداری در هماهنگی کامل با هواشناسی و دیگر دستگاه‌ها نسبت به جلوگیری از انسداد معابر و پیشگیری از حوادث اقدام لازم را انجام دهد.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران تأکید کرد: گزارش اقدامات انجام شده و میزان آمادگی مجموعه‌های شهرداری باید در اسرع وقت به شورا گزارش داده شود.

طرح بازار جنت هرچه سریعتر اجرایی شود

در ادامه نشست شورای شهر، رئیس کمیته ایمنی شورای اسلامی شهر تهران گفت: امروز شاهد افزایش ۷۰ درصدی پیشرفت فیزیکی پروژه بازار جنت هستیم، اما از برنامه عقبیم.

مهدی بابایی در رابطه با تسریع در احداث بازارچه جنت، اظهار کرد: از بهمن ماه که حادثه حریق در بازار رخ داد، پیگیری‌های لازم برای تعیین محل جدید بازارچه صورت گرفت. بنده یک ماه قبل از بازارچه بازدید کردم و قرار شد ظرف مدت یک ماه، بازارچه جدید به کسبه تحویل داده شود.

وی افزود: امروز شاهد افزایش ۷۰ درصدی پیشرفت فیزیکی این پروژه هستیم و از برنامه عقب هستیم. درخواست بنده این است که پروژه هرچه سریعتر اجرایی شود تا بتوان مشکلات کسبه را سریعتر برطرف کرد.

جزئیات طرح مادرانه از زبان عضو شورای شهر

همچنین رئیس کمیسیون اجتماعی و فرهنگی شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به طرح حمایت از خانواده گفت: شهروندان از تمام طرح‌ها بهره‌مند می‌شوند جز شهروندان تازه به دنیا آمده. در این طرح نوزادان تا دو سال مورد حمایت قرار می‌گیرند.

نرگس معدنی پور ضمن تقدیر از طرح نوآورانه تورم صفر و طرح مادرانه، اظهار کرد: این موضوع در افزایش امید و تاب آوری اجتماعی بسیار اثرگذار است.

وی افزود: شهروندان از تمام طرح‌ها بهره‌مند می‌شوند جز شهروندان تازه به دنیا آمده. در این طرح نوزادان تا دو سال مورد حمایت قرار می‌گیرند و مادران صاحب فرزندان جدید نیز از مزایای طرح مادرانه بهره‌مند خواهند شد.

معدنی پور با بیان اینکه علاوه بر خرید از فروشگاه‌های شهروند و میادین میوه و تره بار مادران از خدمات سلامت هم بهره‌مند خواهند شد، خاطرنشان کرد: دهک‌های پایین در این طرح بیش از مابقی شهروندان برخوردار می‌شوند. هماهنگی و همکاری با سایر دستگاه‌های مرتبط از جمله ثبت احوال در این طرح دیده شده که از جمله ویژگی‌های مهم طرح است.

پاسخ عضو شورا به منتقدان طرح معیشتی شهرداری رئیس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به منتقدان طرح معیشتی شهرداری گفت: بیایید شما هم سیاسی کاری و اقدام انتخاباتی کنید. احمد صادقی امروز در چهارصد و سی و پنجمین جلسه شورا با اشاره به برخورد‌ها و برچسب‌های سیاسی برخی افراد به طرح تورم صفر، اظهار کرد: هدف ما کمک به معیشت خانواده‌ها و کاهش فشار گرانی‌ها به مردم است. نمی‌توان از سختی زندگی مردم سخن بگوییم و به هر راهکاری برای کاهش مشکلات مردم برچسب سیاسی بزنیم. وی افزود: طرح تورم صفر برای ثابت نگه داشتن قیمت ۱۲ قلم کالای اساسی در مدت ۶ ماه است و این ادعا را نداریم که تورم همه کالا‌ها صفر می‌شود. از شهردار تهران درخواست می‌کنیم که منابع و نحوه اجرای این طرح را شفاف اعلام کند. صادقی با بیان اینکه حمایت از این طرح به معنای عدم نظارت بر اجرای آن نیست، خاطرنشان کرد: خطاب من به کسانی است که نسبت به نیت مجریان انتقاد می‌کنند. شما چه پیگیری برای کمک به کاهش مشکلات مردم کردید؟ با عدد پاسخ دهید. کسانی که با رایگان شدن حمل و نقل عمومی مخالفت کردند چه راهکاری مقابل آن ارائه دهند. عضو شورای شهر تهران گفت: آیا حاضرید کارنامه خود را در معرض دید مردم قرار دهید تا نقد شوید؟ آیا حاضرید از اقدامی که منفعت آن برای مردم روشن شود، از این اقدام حمایت کنید؟ بیایید شما هم سیاسی کاری و اقدام انتخاباتی کنید، اما در خدمت رسانی به مردم و کاهش مشکلات آنها از هم سبقت بگیرید. وی ادامه داد: با برچسب زدن نه سفره‌ای پر می‌شود و نه باری از روی دوش مردم برداشته خواهد شد. توضیح دلیل گرانی لازم است، اما مردم نیاز دارند بشنوند که چه برنامه‌ای برای مهار آن وجود دارد؟ عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه امروز میدان خدمت باز است، تأکید کرد: شهردار تهران گزارشات لازم را ارائه دهد تا قضاوت‌ها بر اساس گزارشات انجام شود. نامگذاری بزرگراه جدید به نام شهید سپهبد موسوی/ نام میدان نوبنیاد تغییر کرد

همزمان با چهارصد و سی و پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران، نام چهار معبر پایتخت به نام شهدای شاخص جنگ ۴۰ روزه تغییر کرد. وی تأکید کرد: از شهردار تهران بابت طراحی و اجرای طرح مادرانه تقدیر می‌کنم.همزمان با چهارصد و سی و پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران، نام چهار معبر پایتخت به نام شهدای شاخص جنگ ۴۰ روزه تغییر کرد.

بزرگراه جدید الاحداث دو گاز حدفاصل تقاطع بزرگراه شهید خرازی و بلوار کرمان خودرو به نام شهید امیر سپهبد سید عبدالرحیم موسوی رئیس سابق ستاد کل نیرو‌های مسلح نامگذاری شد.

همچنین میدان نوبنیاد به نام شهید دریاسالار علی شمخانی مشاور سیاسی فرمانده کل قوا، بلوار دریا حدفاصل خیابان شهید فرحزادی و خیابان شهید شریفی به نام شهید دریادار علیرضا تنگسیری و خیابان رام در پاسداران، حدفاصل خیابان بهستان چهارم و خیابان شهید سوری به نام شهید دکتر کمال خرازی تغییر کرد.



انتخاب اعضای شورای سازمان‌های مهندسی و عمران و مهندسی و ساختمان در نشست امروز شورای شهر ، دو نفر کارشناس متخصص در سازمان مهندسی و ساختمان و سازمان مهندسی و عمران با حداکثر آراء موافق اعضای شورا انتخاب و معرفی شدند. اعضای شورای شهر ، هادی حق‌بین و محمدرضا پوریافر را به عنوان اعضای شورای سازمان مهندسی و عمران و مهدی صالحی و عبدالمهدی حسینی را به عنوان اعضای شورای سازمان مهندسی و ساختمان انتخاب کردند. در ادامه دو نفر از کارکنان رسمی شهرداری تهران به عنوان قائم مقامان ذیحساب معرفی شدند؛ بر این اساس احسان بنی‌زاده گرجی به عنوان قائم مقام ذیحساب اداره کل پشتیبانی و لیلی نیکزاد به عنوان قائم مقام ذیحساب شرکت برج میلاد منصوب شدند. مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران گفت: برای نامگذاری فرودگاه مهرآباد به نام رهبر شهید باید با وزارت راه و شهرسازی نامه نگاری کنیم. نامگذاری بوستان ولایت به نام رهبر شهیدمان نیز در شورا تصویب می‌شود.

وی در رابطه با شخصی‌سازی کارت بلیت و استفاده از کارت ملی به عنوان کارت بلیت، گفت: اگر کارت بلیت‌ها شخصی‌سازی شود اتفاق خوبی است. این موضوع از قبل مطرح شده و اگر افراد با کارت ملی تمام کار‌های خود را انجام دهند و مجبور نباشند کارت‌های متعددی داشته باشند، اتفاق مثبتی است.