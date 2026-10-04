افزایش سرعت وزش باد و گرد و خاک در خراسان جنوبی
افزایش سرعت وزش باد و گرد و خاک امروز (۱۲ مهر) و فردا (۱۳ مهر) پدیده غالب در خراسان جنوبی است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی
، کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی گفت: با توجه به الگوی نقشهها و خروجی مدلهای پیش یابی با افزایش اختلاف فشار منطقه امروز و فردا افزایش سرعت وزش باد و گرد و خاک را در منطقه خواهیم داشت.
لطفی افزود: در مناطق مستعد ازجمله در مرز شرقی خراسان جنوبی با وزش باد شدید و کاهش دید افقی همراه خواهد بود.
وی گفت: دمای هوا از ظهر امروز تا صبح سه شنبه روند کاهشی دارد و انتظار میرود امشب این کاهش در مناطقی از شمال و شرق خراسان جنوبی محسوس باشد.
صبح امروز سربیشه با کمینه دمای ۱۲ درجه سیلسیوس خنکترین و دهسلم با بیشینه دمای ۴۲ درجه سیلسیوس گرمترین نقاط خراسان جنوبی بوده است.
نوسانات دمایی در مرکز خراسان جنوبی هم بین ۱۵ و ۳۴ بوده است.