به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، آیین بهره برداری از سالن شهدای ورزشکار رامهرمز با حضور جمعی از مسئولان استانی و محلی، پیشکسوتان و جامعه ورزش این شهرستان برگزار شد.

امین دارابی، معاون فنی و عمرانی اداره کل ورزش و جوانان استان خوزستان گفت: این طرح در مساحت یک هزار مترمربع و اعتبار ۴۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات مسئولیت‌های اجتماعی اجرا و به بهره برداری رسیده است.

وی ادامه داد: در دو ماه اخیر تعداد ۲ سالن ورزشی بهسازی، تکمیل و به بهره برداری رسیدند و نوسازی ۹ سالن در مجموعه ورزشی تختی نیز در حال انجام می‌باشد و بر اساس اولویت در ماه‌های آینده به بهره برداری خواهند رسید.