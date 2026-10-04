مدیر کل ثبت احوال خوزستان گفت: در شش ماهه اول امسال، ۱۱ هزار و ۴۹۶ رویداد فوت در استان ثبت شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مصطفی امانی پور با بیان اینکه بر اساس داده‌های مرکز رصد جمعیت خوزستان، در شش ماهه اول سال ۱۴۰۵ تعداد ۱۱ هزار و ۴۹۶ رویداد فوت در استان خوزستان به ثبت رسیده است، اظهار داشت: از تعداد کل فوت‌های ثبت شده ۵۷.۳ درصد مرد و ۴۲.۷ درصد زن و همچنین ۸۶ درصد شهری و ۱۴ درصد روستایی بوده است.

وی نسبت جنسی را ۱۳۹.۹ اعلام کرد و افزود: این نسبت به معنای این است که به ازای هر ۱۳۹.۹ مرد ۱۰۰ زن فوت شده است.

به گفته امانی پور؛ در نیمه نخست امسال در هر شبانه روز ۷۴ مورد فوت در استان ثبت شده است.