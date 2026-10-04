

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، نتایج اولیه آزمون سراسری ۱۴۰۵ روز گذشته بر روی وبگاه سازمان سنجش آموزش کشور قرار گرفت.

افراد مجاز به انتخاب رشته می‌توانند ، ۱۵۰ اولویت خود را در فرم انتخاب رشته وارد کنند و صرفاً یک فرم انتخاب رشته خواهیم داشت.

در این فرم، انتخاب رشته‌های آزمون سراسری، پذیرش صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی، تربیت معلم در دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی و همچنین چهار رشته پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی انجام خواهد شد.

دفترچه‌های راهنمای انتخاب رشته آزمون‌های سراسری و تربیت معلم، هم در پذیرش با آزمون و هم پذیرش صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی، از امروز یکشنبه ۱۲ مهر در تارنمای سازمان سنجش در دسترس متقاضیان قرار می‌گیرد.

نحوه، زمان و چگونگی انتخاب رشته‌های دانشگاه آزاد اسلامی امروز (یکشنبه ۱۲ مهر) از طریق درگاه اطلاع‌رسانی مرکز سنجش، پذیرش و امور فارغ‌التحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی و با استفاده از کد دسترسی درج‌شده در کارنامه به اطلاع متقاضیان خواهد رسید.

متقاضیان می‌توانند با مراجعه به درگاه دانشگاه آزاد اسلامی، برای انتخاب رشته‌های این دانشگاه اقدام کنند.

متقاضیانی که در زمان ثبت‌نام صرفاً متقاضی و علاقه‌مند به پذیرش در دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی بوده‌اند، در صورتی که اکنون علاقه‌مند به انتخاب رشته‌های غیر از این دانشگاه‌ها هستند، باید به اطلاعیه سازمان مراجعه و نحوه و چگونگی این فرایند را بررسی کنند.

امکان انتخاب رشته صرفاً یک بار فراهم است و پس از تأیید نهایی، پیامک انتخاب رشته به شماره همراه ثبت‌شده متقاضیان که در زمان ثبت‌نام اعلام کرده‌اند، ارسال خواهد شد. البته متقاضیان پس از انتخاب رشته نهایی، می‌توانند در تعداد محدودی از دفعات وارد سامانه شوند و انتخاب رشته خود را اصلاح یا ویرایش کنند.

شرایط شرکت مجدد پذیرفته‌شدگان در آزمون سراسری

افرادی که در آزمون ثبت‌نام کرده‌اند، اما مجاز نشده‌اند، برای انتخاب رشته نیاز به ثبت‌نام مجدد ندارند؛ اما افرادی که ثبت‌نام نکرده‌اند، باید برای انتخاب رشته ثبت‌نام کنند و نسبت به انتخاب رشته اقدام کنند.

سازمان سنجش امسال محتوای راهنمای کاربردی انتخاب رشته را بازنگری کرده و ویژه‌نامه‌ای طراحی شده که خانواده‌ها، متقاضیان و مشاوران متعهد بتوانند از آن استفاده کنند.

نرم‌افزار مجازی انتخاب رشته راه اندازی شده است، این نرم‌افزار از امروز یکشنبه در دسترس متقاضیان قرار می‌گیرد و متقاضیان می‌توانند از آن به عنوان یک ابزار مشاوره و شبیه‌سازی انتخاب رشته استفاده کنند.

این سامانه امکان ارائه ۳۰۰ انتخاب با شانس‌های متفاوت را فراهم می‌کند تا متقاضیان بتوانند بر اساس علاقه و شرایط خود انتخاب‌هایشان را بررسی کنند.