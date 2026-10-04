به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، بهمن غنوی، معاون تعمیرات نیروگاه سیکل ترکیبی شهید رجایی، با اعلام این خبر گفت: در این دوره از برنامه‌ریزی تعمیراتی، مجموعه‌ای از فعالیت‌های تخصصی در حوزه‌های مکانیک، الکتریک و ابزار دقیق با هدف افزایش قابلیت اطمینان تجهیزات و تضمین تولید پایدار در دستور کار قرار گرفته است.

وی با اشاره به جزئیات اقدامات در بخش مکانیک افزود:در این مرحله، تمرکز اصلی بر بازرسی و تعمیرات تجهیزات حساس از جمله توربین، کمپرسور، محفظه احتراق و ژنراتور است تا از عملکرد مطلوب آنها در شرایط عملیاتی اطمینان حاصل شود.

معاون تعمیرات نیروگاه سیکل ترکیبی شهید رجایی در ادامه با اشاره به نقش حیاتی بخش الکتریک تصریح کرد: بازدید و تست تجهیزات الکتریکی شامل ترانسفورماتورها، بریکرها، سیستم‌های تغذیه و الکتروموتورها، در کنار انجام آزمایش‌های دقیق، از ارکان اصلی این برنامه تعمیراتی است.

غنوی همچنین بر اهمیت حوزه ابزار دقیق تأکید کرد و گفت: کالیبراسیون تجهیزات، تست سیستم‌های کنترل و اطمینان از سلامت سنسور‌ها و تجهیزات حفاظتی، برای دستیابی به بالاترین سطح ایمنی و دقت در عملکرد واحد، از اولویت‌های این دوره از تعمیرات محسوب می‌شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد که اجرای هماهنگ این فعالیت‌های تخصصی در سه حوزه مکانیک، الکتریک و ابزار دقیق، نقشی کلیدی در بازگرداندن واحد به مدار با آمادگی کامل و قابلیت اطمینان بالا ایفا می‌کند.