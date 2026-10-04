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روایتی از عشق مردم به پرچم مقدس وطن در اجتماعات شبانه

بیش از هفت ماه است که پرچم مقدس ایران در میدان‌ها و خیابان‌های کشور به اهتزار در آمده. اما پشت هر نگاه به این پرچم یک احساس و یک روایتی وجود دارد.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۷/۱۲- ۰۹:۳۹
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برچسب ها: اجتماعات مردمی ، دفاع از وطن ، اتحاد و انسجام ملت
 