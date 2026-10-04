به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: بعدازظهر و اوایل شب در ارتفاعات و برخی نقاط مرکزی و غربی استان با رشد ابر، رگبار پراکنده باران و رعد و برق گاه تگرگ و تندباد لحظه‌ای پیش بینی می‌شود.

مجتبی حمزه نژاد افزود: در مناطقی که شرایط بارشی مهیا نباشد، افزایش باد، بروز گرد و غبار و کاهش کیفیت هوا دور از انتظار نیست.

وی توصیه کرد: از صعود به ارتفاعات و قرارگیری در بستر رودخانه‌های فصلی خودداری شود.

بیشتر بخوانید: پیش بینی هواشناسی هرمزگان یازدهم مهر ماه ۱۴۰۵

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان افزود: دریا بویژه در ساعات بعدازظهر و شب مواج پیش‌بینی می‌شود.

حمزه نژاد گفت: بیشینه سرعت باد به ۴۰ کیلومتر بر ساعت و ارتفاع امواج دریا به بیش از ۱۵۰ سانتیمتر می‌رسد.

وی توصیه کرد: از دریا روی با شناور‌های سبک و صیادی وتفریحی خودداری شود و تمهیدات لازم بویژه در بنادر غربی و مرکزی استان برای آمد و شد ایمن شناور‌ها صورت پذیرد.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان افزود: این شرایط جوی و دریایی روز دوشنبه نیز با شدت کمتر پیش بینی می‌شود.

به لحاظ دمایی در سه روز آینده کاهش رطوبت نسبی هوا در طول روز و افزایش دمای بیشینه در استان داریم.