به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران،معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مازندران در نشست بررسی چالش‌ها و راهکار‌های صادرات مرکبات و کیوی که با حضور رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی، رئیس اتاق بازرگانی و جمعی از مسئولان جهاد کشاورزی برگزار شد، با اشاره به اهمیت اقتصادی محصولات باغی استان، اظهار کرد: صادرات موفق نیازمند برنامه‌ریزی مستمر و پیش‌نگر است و نمی‌توان زمان فصل برداشت، به فکر بازار‌های صادراتی و رفع موانع بود.

تولایی افزود: بلافاصله پس از پایان فصل صادرات هر محصول، باید مشکلات و چالش‌های موجود شناسایی و برای رفع آنها تا پیش از برداشت محصول سال بعد برنامه‌ریزی شود؛ این موضوع چه در سطح اتحادیه‌ها و تشکل‌ها و یا در سطح استانی و ملی، باید به‌صورت جدی دنبال شود.

وی با بیان اینکه تأخیر در تصمیم‌گیری و اقدام، فرصت حضور در بازار‌های هدف را کاهش می‌دهد، تصریح کرد: هر اندازه برنامه‌های صادراتی با تأخیر انجام شود، احتمال جایگزینی محصول کشور‌های دیگر در بازار هدف افزایش می‌یابد؛ بنابراین همه دستگاه‌ها و مجموعه‌های مسئول باید پیش از رسیدن فصل برداشت، مسائل و موانع را تعیین تکلیف کنند.

گواهی سلامت؛ حلقه مهم در مسیر صادرات

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران در بخش دیگری از سخنان خود، گواهی سلامت محصول و QR Code را از موضوعات مهم در مسیر صادرات کیوی عنوان کرد و گفت: از حدود ۸ هزار هکتار سطح زیرکشت کیوی در مازندران، نزدیک به هزار و ۹۹۰هکتار دارای گواهی سلامت محصول شدند و تاکنون ۱۴ مورد QR Code نیز برای صادرات صادر شده است.

وی با اشاره به مشکلات ایجادشده در سامانه صدور QR Code، افزود: با رفع مشکل سامانه، فرآیند صدور گواهی و QR Code با سرعت بیشتری دنبال می‌شود تا این موضوع به مانعی برای صادرات محصول تبدیل نگردد.

تولایی همچنین با اشاره به صادرات کیوی مازندران به هند، خواستار شناسایی دقیق ارکان و فرآیند صادرات به این کشور شد و گفت: باید مسیر و تجربه صادرات به هند به‌صورت دقیق بررسی و از ظرفیت‌های ایجادشده برای طراحی مسیر‌های صادراتی به سایر کشور‌های هدف نیز استفاده شود.

جلسات حل موانع صادرات باید پیش از فصل برداشت برگزار شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران با تأکید بر اینکه «هیچ مشکلی بدون راه‌حل نیست»، اظهار کرد: مسائل صادراتی نباید زمانی مورد توجه قرار گیرند که محصول آماده برداشت است؛ متأسفانه در برخی موارد جلسات در آستانه فصل برداشت برگزار می‌شود، در حالی که باید پیش از فصل کشت و تولید، چالش‌ها شناسایی و راهکار‌های اجرایی برای آنها مشخص شود.

وی ادامه داد: اتحادیه‌ها، اصناف، دستگاه‌های اجرایی و تشکل‌های مرتبط باید در چارچوب قوانین و تصمیمات حاکمیتی حرکت کنند و به مصوبات و الزامات قانونی احترام بگذارند؛ چرا که اساس شکل‌گیری این مجموعه‌ها نیز در چارچوب قانون بوده است.

تولایی همچنین بر انجام رایزنی‌های لازم برای تسهیل صادرات محصولات باغی تأکید کرد و گفت: با تدابیر و پیگیری‌های استاندار مازندران تلاش می‌شود موانع موجود بر سر راه صادرات محصولات باغی استان برطرف شود و صادرکنندگان و باغداران با کمترین مشکل وارد بازار‌های هدف شوند.

حمایت از باغدار، مقدمه صادرات پایدار

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران با اشاره به نقش محصولات کشاورزی در اقتصاد استان، گفت: برنج، مرکبات و کیوی از محصولات مهم و اثرگذار در درآمد و اقتصاد مازندران هستند و هر اقدامی که به فروش بهتر محصول و حمایت از باغدار و کشاورز منجر شود، در نهایت به ارتقای کیفیت تولید کمک خواهد کرد.

وی خاطرنشان کرد: زمانی که باغدار از بازار فروش مناسب و حمایت لازم برخوردار باشد، انگیزه بیشتری برای ارتقای کیفیت محصول خواهد داشت و افزایش کیفیت نیز زمینه‌ساز حضور پایدارتر در بازار‌های داخلی و خارجی است؛ بنابراین نتیجه حمایت از باغدار باید در فروش مناسب، توسعه صادرات و تقویت درآمد‌های استان دیده شود.