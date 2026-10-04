نوزدهمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بلاروس که در مینسک برگزار شد، بر تسهیل مبادلات بانکی و توسعه همکاری‌های مالی متمرکز بود.

تقویت همکاری‌های پولی و بانکی ایران و بلاروس

تقویت همکاری‌های پولی و بانکی ایران و بلاروس

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، هیئت اعزامی بانک مرکزی به ریاست حسین کشیری، مدیرکل روابط و همکاری‌های بین‌الملل، در این نشست چهار روزه (۷ تا ۱۰ مهرماه) با همتایان بلاروسی خود در خصوص راهکار‌های عملیاتی برای رفع موانع تبادلات ارزی و بانکی به بحث و تبادل نظر پرداختند.

ایجاد یک سازوکار منظم برای برگزاری جلسات دوجانبه در سطح بانک‌های مرکزی، بانک‌های تجاری و مؤسسات مالی دو کشور، از تصمیمات کلیدی این اجلاس بود؛ اقدامی که با هدف پشتیبانی مؤثر از جریان‌های تجاری، اقتصادی و توسعه سرمایه‌گذاری‌های متقابل اتخاذ شده است.

کشیری در بخشی از مذاکرات خود با اشاره به ظرفیت‌های فراوان اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران، آمادگی کامل شبکه بانکی و مؤسسات مالی کشورمان را برای جذب سرمایه‌گذاری‌های مستقیم و مشارکت بانک‌های بلاروسی در پروژه‌های کلان اقتصادی و تجاری ایران ابراز داشت.

این اجلاس که با هدف تعمیق روابط دوجانبه در حوزه‌های تخصصی مالی برگزار شد، گامی مهم در برای استقلال پولی و تنوع‌بخشی به مسیر‌های مالی بین دو کشور در شرایط کنونی اقتصاد بین الملل محسوب می‌شود.