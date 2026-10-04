\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u062e\u0631\u0627\u0633\u0627\u0646 \u0634\u0645\u0627\u0644\u06cc \u060c \u0627\u06cc\u0646 \u0634\u0627\u0647 \u0628\u0648\u0641 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646\u06cc \u062f\u06cc\u0631\u0648\u0632 \u062a\u0648\u0633\u0637 \u062f\u0648\u0633\u062a\u062f\u0627\u0631\u0627\u0646 \u0637\u0628\u06cc\u0639\u062a \u0628\u0647 \u0627\u062f\u0627\u0631\u0647 \u062d\u0641\u0627\u0638\u062a \u0645\u062d\u06cc\u0637 \u0632\u06cc\u0633\u062a \u0634\u0647\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0627\u0633\u0641\u0631\u0627\u06cc\u0646 \u062a\u062d\u0648\u06cc\u0644 \u062f\u0627\u062f\u0647 \u0634\u062f \u0648 \u0631\u0648\u0646\u062f \u0645\u0639\u0627\u06cc\u0646\u0647 \u0648 \u062f\u0631\u0645\u0627\u0646 \u0622\u0646 \u0627\u0632\u0622\u063a\u0627\u0632 \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n\u0639\u0644\u06cc \u0641\u0631\u062c\u06cc\u060c \u0631\u0626\u06cc\u0633 \u0627\u062f\u0627\u0631\u0647 \u062d\u0641\u0627\u0638\u062a \u0645\u062d\u06cc\u0637 \u0632\u06cc\u0633\u062a \u0634\u0647\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0627\u0633\u0641\u0631\u0627\u06cc\u0646 \u06af\u0641\u062a: \u067e\u0633 \u0627\u0632 \u0627\u0646\u062c\u0627\u0645 \u0645\u0631\u0627\u062d\u0644 \u062f\u0631\u0645\u0627\u0646 \u0648 \u0637\u06cc \u062f\u0648\u0631\u0647 \u0646\u0642\u0627\u0647\u062a \u0648 \u0627\u0637\u0645\u06cc\u0646\u0627\u0646 \u0627\u0632 \u0633\u0644\u0627\u0645\u062a \u06a9\u0627\u0645\u0644 \u0648 \u062a\u0648\u0627\u0646\u0627\u06cc\u06cc \u0627\u062f\u0627\u0645\u0647 \u062d\u06cc\u0627\u062a \u062f\u0631 \u0637\u0628\u06cc\u0639\u062a \u062f\u0631 \u0632\u06cc\u0633\u062a\u06af\u0627\u0647\u0634 \u0631\u0647\u0627 \u0633\u0627\u0632\u06cc \u062e\u0648\u0627\u0647\u062f \u0634\u062f.