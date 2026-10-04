مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان از رشد ۶۴.۵ درصدی عملیات بهسازی در جاده‌های استان طی شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد و این اقدام را گامی مهم در راستای ارتقای ایمنی و کیفیت شبکه راه‌های استان برشمرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان یزدان خسروی در تشریح عملکرد این اداره‌کل در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ اظهار کرد: در راستای ارتقای ایمنی و کیفیت شبکه راه‌های استان، اقدامات گسترده‌ای در بخش‌های مختلف زیرساختی انجام شده که منجر به رشد ۱۵.۶ درصدی در اعتبارات هزینه شده در مقایسه با سال گذشته شده است.

وی با اشاره به اهمیت اجرای پروژه‌های پیشگیرانه افزود: یکی از اولویت‌های اصلی ما در نیمه نخست امسال، رفع خرابی‌های سطحی و ارتقای کیفیت آسفالت بود که خوشبختانه شاهد رشد ۶۴.۵ درصدی در اجرای عملیات لکه‌گیری نسبت به سال گذشته هستیم؛ به‌طوری‌که این عملیات از ۹۵ کیلومتر در سال ۱۴۰۴ به ۲۶۸ کیلومتر در سال جاری افزایش یافته است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان بیان کرد: همچنین در حوزه بهسازی و نگهداری راه‌ها نیز ۱۲ هزار و ۳۹۰ میلیارد ریال و در بخش ساخت و بهسازی راه‌های فرعی و روستایی ۶ هزار و ۷۹۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است که به ترتیب رشد ۱۴ و ۱۸ درصدی را نسبت به سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد.

خسروی در ادامه به سایر عملکردهای عمرانی اشاره کرد و بیان داشت: در شش‌ماهه امسال شاهد اجرای ۱۰ کیلومتر عملیات درزگیری در سطح محورهای استان بودیم. همچنین ساخت و توسعه راه‌های فرعی روستایی با رشد ۱۱.۴ درصدی همراه بوده و به ۷۰ کیلومتر رسیده است.

وی افزود: در نیمه نخست سال جاری، ۳۷ کیلومتر روکش بزرگراه، ۸۰ کیلومتر روکش راه اصلی، ۹۴ کیلومتر روکش راه فرعی روستایی و ۵۸ کیلومتر آسفالت حفاظتی در سراسر استان اجرا شده است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان در پایان تأکید کرد: مجموعه اداره کل با بهره‌گیری از اعتبارات تخصیصی، تمامی توان خود را برای حفظ و ارتقای کیفیت زیرساخت‌های جاده‌ای به کار گرفته تا سفرهای ایمن و راحتی را برای هم‌استانی‌های عزیز فراهم کند.