رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان کردکوی، از بازدید و بازرسی کارشناسان صنایع و معادن این اداره از محدوده‌های برداشت اراضی کشاورزی در شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، سعید میرزایی اظهار کرد: این بازدید‌ها با هدف نظارت بر روند برداشت شن و ماسه که به منظور تسطیح زمین و براساس مجوز صادرشده انجام می‌شود، به‌صورت دوره‌ای در سطح شهرستان صورت می‌گیرد.

وی افزود: در جریان این بازدیدها، میزان و عمق برداشت و همچنین مدت زمان فعالیت در محدوده مورد نظر، بر اساس مفاد و شرایط مندرج در مجوز صادرشده مورد بررسی و کنترل قرار می‌گیرد.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان کردکوی تصریح کرد: نظارت مستمر بر محدوده‌های برداشت، در راستای صیانت از منابع و اراضی، جلوگیری از برداشت خارج از حدود مجاز و اطمینان از اجرای فعالیت‌ها مطابق با مجوز‌های صادرشده انجام می‌شود.

میرزایی خاطرنشان کرد: بازرسی‌های دوره‌ای کارشناسان صنایع و معادن شهرستان تا زمان پایان فعالیت و در چارچوب ضوابط و مقررات مربوطه ادامه خواهد داشت.