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ماموران گشت نامحسوس پلیس راه دو دستگاه تریلی را به علت خلافی بالا و معوقه توقیف و روانه پارکینگ کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، رئیس پلیس راه استان یزد خاطرنشان کرد: ماموران گشت نامحسوس پلیس راه کنترل خودروها در محور "یزد-میبد" را مدنظر قرار دادند.
سرهنگ حاجی ده آبادی افزود: ماموران، دو دستگاه تریلی را به علت تخلفات حادثه ساز متوقف کردند که در بررسی لازم مشخص تریلیها دارای خلافی معوقه به مبلغ ۲۹۰ میلیون ریال هستند.
رئیس پلیس راه استان یزد خاطرنشان کرد: خودروها به پارکینگ منتقل شد.