پخش زنده
امروز: -
پنجمین دوره لیگ ملتهای اروپا ۲۷ - ۲۰۲۶ با برتری اسپانیا و شکست سنگین کرواسی ادامه یافت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این دوره ۵۴ تیم حضور دارند و تیم روسیه همچنان به علت بحران اوکراین محروم است. تیمها در ۴ دسته تقسیم بندی شدهاند. نتایج و برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:
** دسته اول: (تیمهای اول و دوم به دور یک چهارم نهایی صعود میکنند.)
* گروه یک:
- تیم فرانسه با ۷ امتیاز در صدر است و تیمهای بلژیک با ۶ و ایتالیا با ۴ امتیاز دوم و سوم هستند و تیم ترکیه بدون امتیاز چهارم است.
* گروه دو:
- یک شنبه ۱۲ مهر:
یونان - آلمان در سالونیکا
هلند - صربستان در آیندهوون
- تیم یونان با ۷ امتیاز در صدر قرار دارد تیمهای هلند با ۵ و آلمان با ۴ امتیاز دوم و سوم هستند و تیم صربستان بدون امتیاز چهارم است.
* گروه سه:
کرواسی ۰ - ۷ انگلیس (گلها: هری کین در دقایق ۸ و ۵۳، جود بیلینگام ۲۱، آنتونی گوردون ۳۹، بوکایو ساکا ۴۵ و ۶۸ و مورگان راجرز ۸۷) در ریه کا
اسپانیا ۳ - ۱ چک (گلهای اسپانیا: لمین یامال در دقیقه ۶، رودری ۳۵ و میکل مرینو ۸۹) در اویدو
- تیم اسپانیا با ۹ امتیاز در صدر تثبیت شد و تیمهای انگلیس با ۶ و کرواسی با ۳ امتیاز دوم و سوم هستند و تیم چک بدون امتیاز چهارم است.
* گروه چهار:
- یک شنبه ۱۲ مهر:
پرتغال - نروژ در پورتو
ولز - دانمارک در کاردیف
- تیم پرتغال با ۹ امتیاز صدرنشین است و تیمهای ۳ امتیازی دانمارک، نروژ و ولز در ردههای دوم تا چهارم جای گرفتند.
** دسته دوم: (تیمهای نخست به دسته اول و تیمهای دوم به پلی آف صعود راه خواهند یافت و تیمهای چهارم به دسته سوم سقوط میکنند.)
* گروه یک:
- شنبه ۱۱ مهر:
مقدونیه شمالی ۰ - ۲ اسکاتلند در اسکوپیه
سوئیس ۲ - ۱ اسلوونی در لوسرن
- تیم سوئیس با ۹ امتیاز صدرنشین است و تیمهای اسلوونی و اسکاتلند با ۴ امتیاز دوم و سوم هستند و تیم مقدونیه شمالی بدون امتیاز چهارم است.
* گروه دو:
- تیمهای ایرلندشمالی با ۷ و اوکراین با ۴ امتیاز اول و دوم و تیمهای مجارستان با ۴ و گرجستان با یک امتیاز سوم و چهارم هستند.
* گروه سه:
- یک شنبه ۱۲ مهر:
کوزوو - اتریش در پریشتینا
تیم اتریش با ۷ امتیاز در صدر تثبیت شد و تیمهای کوزوو و ایرلند با ۴ امتیاز دوم و سوم هستند.
* گروه چهار:
- تیم سوئد با ۷ امتیاز صدرنشین است و تیمهای بوسنی و هرزگوین با ۵ و لهستان با ۴ امتیاز دوم و سوم هستند و تیم رومانی بدون امتیاز چهارم است.
** دسته سوم: (تیمهای نخست به دسته اول و تیمهای دوم به پلی آف صعود راه خواهند یافت.)
* گروه یک:
فنلاند ۲ - ۱ آلبانی در هلسینکی
بلاروس ۴ - ۰ سن مارینو در بوداپست
- تیمهای فنلاند با ۷ و آلبانی با ۶ امتیاز اول و دوم و تیمهای بلاروس با ۴ و سن مارینو بدون امتیاز سوم و چهارم هستند.
* گروه دو:
- تیمهای مونته نگرو با ۹ و قبرس با ۴ امتیاز اول و دوم هستند و تیمهای ارمنستان با ۳ و لتونی با یک امتیاز در ردههای سوم و چهارم جای گرفتند.
* گروه سه:
- تیم اسلواکی با ۷ امتیاز در صدر است و تیمهای مولداوی با ۴، جزایر فارو با ۳ و قزاقستان با یک امتیاز دوم تا چهارم است.
* گروه چهار:
استونی ۱ - ۰ لوکزامبورگ در تالین
ایسلند ۳ - ۰ بلغارستان در ریکیاویک
- تیم ایسلند با ۷ امتیاز در صدر است و تیمهای استونی با ۵، لوکزامبورگ با ۳ و بلغارستان با یک امتیاز دوم تا چهارم است.
** دسته چهار: (هر ۶ تیم به دسته سوم صعود میکنند.)
* گروه یک:
- یک شنبه ۱۲ مهر:
مالت - آندورا در تاکالی
- تیمهای مالت با ۴ و جبل الطارق با ۲ و آندورا با یک امتیاز اول تا سوم هستند.
* گروه دو:
- یک شنبه ۱۲ مهر:
جمهوری آذربایجان - لیتوانی در باکو
- تیمهای لیتوانی با ۴، جمهوری آذربایجان با ۲ و لیختن اشتاین با یک امتیاز اول تا سوم هستند.
- در دوره قبل (۲۵ – ۲۰۲۴) تیمهای پرتغال، اسپانیا و فرانسه اول تا سوم شدند.
- در تاریخ لیگ ملتهای اروپا، تیم پرتغال با ۲ قهرمانی رکورد دار است و تیمهای اسپانیا با یک قهرمانی و ۲ نایب قهرمانی در رده دوم و فرانسه با یک قهرمانی و یک سومی در رده سوم جای گرفتند.