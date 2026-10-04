به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این دوره ۵۴ تیم حضور دارند و تیم روسیه همچنان به علت بحران اوکراین محروم است. تیم‌ها در ۴ دسته تقسیم بندی شده‌اند. نتایج و برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:

** دسته اول: (تیم‌های اول و دوم به دور یک چهارم نهایی صعود می‌کنند.)

* گروه یک:

- تیم فرانسه با ۷ امتیاز در صدر است و تیم‌های بلژیک با ۶ و ایتالیا با ۴ امتیاز دوم و سوم هستند و تیم ترکیه بدون امتیاز چهارم است.

* گروه دو:

- یک شنبه ۱۲ مهر:

یونان - آلمان در سالونیکا

هلند - صربستان در آیندهوون

- تیم یونان با ۷ امتیاز در صدر قرار دارد تیم‌های هلند با ۵ و آلمان با ۴ امتیاز دوم و سوم هستند و تیم صربستان بدون امتیاز چهارم است.

* گروه سه:

کرواسی ۰ - ۷ انگلیس (گل‌ها: هری کین در دقایق ۸ و ۵۳، جود بیلینگام ۲۱، آنتونی گوردون ۳۹، بوکایو ساکا ۴۵ و ۶۸ و مورگان راجرز ۸۷) در ریه کا

اسپانیا ۳ - ۱ چک (گل‌های اسپانیا: لمین یامال در دقیقه ۶، رودری ۳۵ و میکل مرینو ۸۹) در اویدو

- تیم اسپانیا با ۹ امتیاز در صدر تثبیت شد و تیم‌های انگلیس با ۶ و کرواسی با ۳ امتیاز دوم و سوم هستند و تیم چک بدون امتیاز چهارم است.

* گروه چهار:

- یک شنبه ۱۲ مهر:

پرتغال - نروژ در پورتو

ولز - دانمارک در کاردیف

- تیم پرتغال با ۹ امتیاز صدرنشین است و تیم‌های ۳ امتیازی دانمارک، نروژ و ولز در رده‌های دوم تا چهارم جای گرفتند.

** دسته دوم: (تیم‌های نخست به دسته اول و تیم‌های دوم به پلی آف صعود راه خواهند یافت و تیم‌های چهارم به دسته سوم سقوط می‌کنند.)

* گروه یک:

- شنبه ۱۱ مهر:

مقدونیه شمالی ۰ - ۲ اسکاتلند در اسکوپیه

سوئیس ۲ - ۱ اسلوونی در لوسرن

- تیم سوئیس با ۹ امتیاز صدرنشین است و تیم‌های اسلوونی و اسکاتلند با ۴ امتیاز دوم و سوم هستند و تیم مقدونیه شمالی بدون امتیاز چهارم است.

* گروه دو:

- تیم‌های ایرلندشمالی با ۷ و اوکراین با ۴ امتیاز اول و دوم و تیم‌های مجارستان با ۴ و گرجستان با یک امتیاز سوم و چهارم هستند.

* گروه سه:

- یک شنبه ۱۲ مهر:

کوزوو - اتریش در پریشتینا

تیم اتریش با ۷ امتیاز در صدر تثبیت شد و تیم‌های کوزوو و ایرلند با ۴ امتیاز دوم و سوم هستند.

* گروه چهار:

- تیم سوئد با ۷ امتیاز صدرنشین است و تیم‌های بوسنی و هرزگوین با ۵ و لهستان با ۴ امتیاز دوم و سوم هستند و تیم رومانی بدون امتیاز چهارم است.

** دسته سوم: (تیم‌های نخست به دسته اول و تیم‌های دوم به پلی آف صعود راه خواهند یافت.)

* گروه یک:

فنلاند ۲ - ۱ آلبانی در هلسینکی

بلاروس ۴ - ۰ سن مارینو در بوداپست

- تیم‌های فنلاند با ۷ و آلبانی با ۶ امتیاز اول و دوم و تیم‌های بلاروس با ۴ و سن مارینو بدون امتیاز سوم و چهارم هستند.

* گروه دو:

- تیم‌های مونته نگرو با ۹ و قبرس با ۴ امتیاز اول و دوم هستند و تیم‌های ارمنستان با ۳ و لتونی با یک امتیاز در رده‌های سوم و چهارم جای گرفتند.

* گروه سه:

- تیم اسلواکی با ۷ امتیاز در صدر است و تیم‌های مولداوی با ۴، جزایر فارو با ۳ و قزاقستان با یک امتیاز دوم تا چهارم است.

* گروه چهار:

استونی ۱ - ۰ لوکزامبورگ در تالین

ایسلند ۳ - ۰ بلغارستان در ریکیاویک

- تیم ایسلند با ۷ امتیاز در صدر است و تیم‌های استونی با ۵، لوکزامبورگ با ۳ و بلغارستان با یک امتیاز دوم تا چهارم است.

** دسته چهار: (هر ۶ تیم به دسته سوم صعود می‌کنند.)

* گروه یک:

- یک شنبه ۱۲ مهر:

مالت - آندورا در تاکالی

- تیم‌های مالت با ۴ و جبل الطارق با ۲ و آندورا با یک امتیاز اول تا سوم هستند.

* گروه دو:

- یک شنبه ۱۲ مهر:

جمهوری آذربایجان - لیتوانی در باکو

- تیم‌های لیتوانی با ۴، جمهوری آذربایجان با ۲ و لیختن اشتاین با یک امتیاز اول تا سوم هستند.

- در دوره قبل (۲۵ – ۲۰۲۴) تیم‌های پرتغال، اسپانیا و فرانسه اول تا سوم شدند.

- در تاریخ لیگ ملت‌های اروپا، تیم پرتغال با ۲ قهرمانی رکورد دار است و تیم‌های اسپانیا با یک قهرمانی و ۲ نایب قهرمانی در رده دوم و فرانسه با یک قهرمانی و یک سومی در رده سوم جای گرفتند.