به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی و جمعی از مسئولان استانی با حضور در یکی از مجموعه های پخش کالا در ارومیه، از بخش‌های مختلف این مجموعه و انبار محصولات بازدید و ظرفیت‌های آن در حوزه فروش، توزیع و فرآوری محصولات را بررسی کرد.

در ادامه، جلسه‌ای تخصصی به ریاست استاندار آذربایجان‌غربی و با حضور مسئولان استانی و مدیران شرکت برگزار شد و مسائل و مشکلات پیش روی فعالیت این واحد مورد بررسی و پیگیری قرار گرفت.

این شرکت در حوزه فروش و پخش انواع محصولات نوشیدنی و فرآوری محصولات کشاورزی فعالیت دارد و راه‌اندازی مرکز پخش این مجموعه در ارومیه، ظرفیت تازه‌ای برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی و تقویت شبکه توزیع محصولات در استان ایجاد کرده است.