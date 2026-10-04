مشکلات و مطالبات روستا‌های خمروتوئیه و باغ بهادر رابر مورد بررسی وبرای رفع آنها قول مساعد داده شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، دربازدید فرماندار رابر روستاییان مهم‌ترین دغدغه‌های خود را مطرح کردند که تأمین برق، بهسازی و ارتقای راه‌های دسترسی و تأمین آب از جمله مطالبات اصلی آنان بود.

مسئولان شهرستان نیز با بررسی میدانی مشکلات، بر پیگیری مطالبات مطرح‌شده و تلاش برای رفع موانع و بهبود یرساخت‌های روستایی تأکید کردند.

این بازدید با هدف شناسایی دقیق مشکلات از نزدیک، بررسی نیاز‌های زیرساختی و پیگیری مطالبات مردم روستا‌های مناطق کمتر برخوردار انجام شد.