به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، بهمن نوری در جلسه مدیریت مصرف بهینه انرژی اظهار کرد: برای واحد‌های مرغداری که قصد جوجه‌ریزی دارند، ذخیره سوخت مورد نیاز پیش‌بینی و تأمین شود تا در فصل سرما و شرایط احتمالی محدودیت انرژی، روند تولید با مشکل مواجه نشود.

وی افزود: در صورتی که جوجه‌ریزی در واحدی انجام نشد، با هماهنگی و نظارت فرمانداران و شرکت پخش فرآورده‌های نفتی، سوخت ذخیره‌شده در سایر بخش‌های مورد نیاز مورد استفاده قرار گیرد.

استاندار خراسان‌شمالی با اشاره به ضرورت برنامه‌ریزی بلندمدت برای رفع دغدغه‌های حوزه انرژی گفت: در افق بلندمدت باید نگرانی‌ها، به‌ویژه در حوزه مرغداری‌ها، برطرف شود و تأمین سوخت دوم با جدیت دنبال شود؛ چراکه ظرفیت‌سازی برای ذخیره سوخت در واحد‌های مرغداری بر عهده خود واحدهاست.

نوری با تأکید بر ضرورت اتخاذ تصمیم‌های سریع در شرایط بحرانی تصریح کرد: در شرایط بحران و سختی باید مدیریت را به‌درستی و در سریع‌ترین زمان ممکن انجام داد و دستگاه‌های مسئول باید از هم‌اکنون برای سناریو‌های احتمالی آمادگی داشته باشند.

وی همچنین بر تکمیل ظرفیت ذخیره سوخت صنایع، کارخانه‌های آرد و شهرک‌های صنعتی تأکید کرد و گفت: هر میزان ظرفیتی که برای ذخیره سوخت در صنایع، کارخانه‌های آرد و شهرک‌های صنعتی وجود دارد باید تکمیل شود و نباید هیچ ظرفیت خالی در استان باقی بماند.

استاندار خراسان‌شمالی افزود: امکان افزایش سهم و میزان سوخت باید بررسی و در دستور کار قرار گیرد تا در صورت بروز محدودیت‌های انرژی، تداوم فعالیت واحد‌های تولیدی و صنعتی با کمترین آسیب مواجه شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان‌شمالی نیز در این نشست با اشاره به نزدیک‌شدن فصل سرما، گفت: با توجه به آغاز فصل سرد سال، موضوع مدیریت بحران انرژی باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.

سیدمجتبی علوی‌مقدم افزود: نیاز‌ها و مشکلات حوزه‌های مختلف در شهرستان‌ها شناسایی شده و میزان ذخیره سوخت و تقسیم وظایف نیز مشخص شده است.

وی ادامه داد: برنامه‌ریزی برای تأمین و استفاده از سوخت دوم نیز انجام شده و دستگاه‌ها و شهرستان‌ها باید آمادگی لازم را برای مدیریت شرایط احتمالی داشته باشند.

مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری خراسان‌شمالی نیز در این جلسه از آغاز برنامه‌های آموزشی مصرف بهینه انرژی با محوریت خانواده خبر داد.

اعظم الهامی گفت: رویکرد آموزش مصرف بهینه انرژی با محوریت خانواده به‌زودی آغاز می‌شود و تلاش خواهد شد با استفاده از ظرفیت خانواده‌ها، فرهنگ مدیریت و مصرف صحیح انرژی در جامعه تقویت شود.

در این نشست، فرمانداران شهرستان‌های خراسان‌شمالی نیز به‌صورت وبیناری حضور داشتند و آخرین وضعیت ذخیره سوخت، نیاز‌های شهرستان‌ها و برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای مدیریت انرژی در فصل سرما مورد بررسی قرار گرفت.