در نیمه نخست امسال میزان مصرف انرژی برق در استان به حدود یک میلیون و ۱۸۰ هزار مگاوات ساعت رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۲ درصد کاهش دارد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، گفت: میزان مصرف انرژی برق در شش ماهه ابتدای سال در استان به حدود یک میلیون و ۱۸۰ هزار مگاوات ساعت رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، حدود ۲ درصدکاهش یافته است و نشان دهنده همکاری هم استانی‌ها و مدیریت مصرف برق از سوی آنها است.

دادگر افزود: اوج بار مصرف استان نیز در این مدت در هشتم تیر امسال به ۳۸۵ مگاوات رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۴ درصد افزایش دارد.

وی گفت: با توجه به شرایط خاص کشور، از هم استانی‌ها می‌خواهیم در مصرف انرژی برق و گاز در فصل پاییز و زمستان پیش رو صرفه‌جویی کنند.