به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ این اقدام عمرانی با هدف احیا و بهره گیری از قنات قدیمی محله زیارت و باز آفرینی محله‌ها با سبک معماری سنتی اجرا شده است.

علیرضا شربتدار شهردار مهدیشهر گفت: برای معرفی جاذبه گردشگری طبیعی و مذهبی محله قدیمی زیارت، این طرح با اعتبار ۲۰ میلیارد تومان اجرا شده و در بازآفرینی با معماری محلی عشایر مهدیشهری از مصالحی مانند کاه گل و سنگ فرش بهره گرفته شده است.