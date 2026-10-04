پخش زنده
امروز: -
یک کیلومتر از مسیر گردشگری محله زیارت تا بارگاه امام زاده قاسم (ع) مهدیشهر با بهره مندی از طبیعت و تاریخ منطقه زیباسازی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ این اقدام عمرانی با هدف احیا و بهره گیری از قنات قدیمی محله زیارت و باز آفرینی محلهها با سبک معماری سنتی اجرا شده است.
علیرضا شربتدار شهردار مهدیشهر گفت: برای معرفی جاذبه گردشگری طبیعی و مذهبی محله قدیمی زیارت، این طرح با اعتبار ۲۰ میلیارد تومان اجرا شده و در بازآفرینی با معماری محلی عشایر مهدیشهری از مصالحی مانند کاه گل و سنگ فرش بهره گرفته شده است.