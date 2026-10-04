ورزشکاران آذربایجان‌غربی با کسب ۷ مدال رنگارنگ در بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا، بهترین عملکرد تاریخ ورزش این استان در آوردگاه‌های قاره‌ای را به ثبت رساندند. با این درخشش خیره‌کننده، اگر کاروان ورزشی آذربایجان‌غربی به صورت مستقل در جدول مدالی حضور داشت، بالاتر از ۲۰ کشور آسیایی قرار می‌گرفت؛ موفقیتی که نویدبخش آمادگی بالای قهرمانان استان برای حضور در المپیک لس‌آنجلس است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، ورزشکاران آذربایجان‌غربی با کسب ۷ مدال رنگارنگ در بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا، بهترین عملکرد تاریخ ورزش این استان در آوردگاه‌های قاره‌ای را به ثبت رساندند. با این درخشش خیره‌کننده، اگر کاروان ورزشی آذربایجان‌غربی به صورت مستقل در جدول مدالی حضور داشت، بالاتر از ۲۰ کشور آسیایی قرار می‌گرفت؛ موفقیتی که نویدبخشِ آمادگی بالای قهرمانان استان برای حضور در المپیک لس‌آنجلس است.

بیستمین دوره بازی‌های آسیایی ناگویا در حالی بامداد امروز، یکشنبه، در ژاپن به کار خود پایان داد که نام آذربایجان‌غربی به عنوان یکی از قطب‌های مدال‌آور در کاروان ایران، بیش از هر زمان دیگری درخشید.

در این رقابت‌ها، ورزشکاران آذربایجان‌غربی با ارائه عملکردی تحسین‌برانگیز، موفق به کسب ۷ مدال (۳ طلا، ۱ نقره و ۳ برنز) شدند. این تعداد مدال، نه تنها بهترین نتیجه تاریخ ورزش استان در بازی‌های آسیایی محسوب می‌شود، بلکه نشان‌دهنده ظرفیت‌های بالای ورزشکاران این خطه در میادین بین‌المللی است.

طلایی‌ها: فاطمه مجلل در رشته رویینگ، علی عالی‌پور در وزنه‌برداری و ستاره‌های استان در تیم ملی والیبال، سه مدال طلای ارزشمند را برای کاروان ایران به ارمغان آوردند.

نقره‌آوران: تیم ملی کبدی جمهوری اسلامی ایران نیز با تکیه بر ۵ ملی‌پوش توانمند آذربایجان‌غربی، پس از رقابتی نزدیک با هند، به نشان نقره دست یافت.

برنزی‌ها: همچنین فاطمه مجلل (رویینگ)، علی پاکدامن (شمشیربازی) و امیر اسماعیلی (بوکس) با شایستگی موفق به کسب نشان برنز این رقابت‌ها شدند.

نکته قابل توجه در این دوره از بازی‌ها، مقایسه عملکرد ورزشکاران استان با سایر کشورهاست. اگر کاروان آذربایجان‌غربی را به صورت مستقل در رنکینگ مدالی در نظر بگیریم، این تیم بالاتر از ۲۰ کشور از جمله سوریه، نپال، عمان، لبنان، عراق، تاجیکستان و سنگاپور قرار می‌گرفت که خود نشان‌دهنده عمق کیفیِ ورزش استان است.

در این میان، عملکرد آریا مام‌عبدالله در ژیمناستیک که به رتبه پنجم فینال دست یافت نیز ارزشمند ارزیابی می‌شود؛ هرچند تیم هندبال با حضور علی حیدریان نتوانست به نتیجه دلخواه برسد.

با پایان این رقابت‌ها، نگاه جامعه ورزشی آذربایجان‌غربی به ۲۰ ماه آینده و المپیک لس‌آنجلس دوخته شده است. انتظارات از ورزشکاران استان برای تکرار این درخشش در بزرگ‌ترین رویداد ورزشی جهان افزایش یافته و برنامه‌ریزی دقیق برای تداوم این موفقیت‌ها، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.