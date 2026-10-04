رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به ضرورت مقابله با زمینه‌های سوءاستفاده در فرآیندهای اداری، بر شناسایی و برخورد با افراد کارچاق‌کن و سوءاستفاده‌گران تأکید کرد و خواستار صیانت از سلامت اداری و ارتقای اعتماد عمومی به مجموعه ثبت اسناد و املاک شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حسن بابایی صبح امروز در جریان سفر استانی به تهران، با حضور در اداره ثبت اسناد و املاک دماوند، ضمن بازدید از بخش‌های مختلف این اداره، عملکرد مجموعه و نحوه ارائه خدمات به مراجعان را مورد بررسی و ارزیابی قرار داد.

بابایی در این بازدید با تقدیر از مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان تهران و عملکرد تیم جدید مدیریتی اداره ثبت دماوند، بر ضرورت همدلی و همراهی کارکنان برای پیشبرد مطلوب امور تأکید کرد و گفت: در انجام وظایف باید همه نیرو‌ها همچون یک مجموعه واحد در کنار یکدیگر باشند و برای راهبری صحیح فعالیت‌ها، مجموعه باید به‌صورت یکپارچه و هماهنگ عمل کند.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با تأکید بر ضرورت همدلی، کار جمعی و رعایت اصول اخلاقی در محیط اداری، گفت: افتخار مجموعه ثبت اسناد و املاک، ارائه خدمت صحیح و شایسته به مردم است و عملکرد تمامی نیرو‌ها باید به‌صورت مستمر مورد رصد و ارزیابی قرار گیرد.

وی با بیان اینکه افتخار ما در ارائه خدمت درست به مردم است، افزود: هرچه فضای حاکم بر محیط کار اخلاقی‌تر و مبتنی بر شاخص‌های انسانی و معنوی باشد، همت جمعی و اهتمام کارکنان برای انجام مطلوب وظایف نیز افزایش خواهد یافت.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همچنین بر ضرورت حفظ کرامت و احترام مراجعان، تکریم ارباب‌رجوع و رعایت حقوق شهروندی تأکید کرد و نظارت مستمر بر رفتار و عملکرد کارکنان را از الزامات مدیریت صحیح دانست.

بر اساس این گزارش، در جریان سفر استانی هیأت‌های اعزامی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به استان تهران، ۱۸ اداره ثبت شهرستان‌های استان مورد بازدید قرار گرفته و عملکرد آنها از ابعاد مختلف بررسی و ارزیابی می‌شود.

همچنین تعداد قابل توجهی از دفاتر اسناد رسمی استان تهران نیز در جریان این سفر مورد بازدید و ارزیابی قرار خواهند گرفت.