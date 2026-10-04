رئیس پلیس آگاهی فراجا گفت:: پلیس نسبت جرایمی مانند آدم‌ربایی، جرایم به عنف خیابانی، قتل، غارت و راهزنی به‌شدت بر امنیت و آرامش مردم تأثیر می‌گذارند حساسیت ویژه دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما سردار محمد قنبری؛ رئیس پلیس آگاهی فراجا در برنامه سلام صبح بخیر گفت: پلیس آگاهی اساس و مأموریت اصلی خود را بر کشف جرم قرار داده است؛ البته امیدواریم هیچ جرمی در جامعه اتفاق نیفتد، اما اگر جرمی رخ دهد، پلیس آگاهی به‌عنوان بازوی توانمند انتظامی، وظیفه کشف جرم و دستگیری مجرمان را بر عهده دارد.

وی افزود: اقدامات پلیس آگاهی علاوه بر کشف جرم و دستگیری مجرمان، به‌صورت طبیعی آثار بازدارندگی نیز دارد؛ چراکه وقتی مجرمان سایه توانمند پلیس آگاهی را بالای سر خود احساس کنند و بدانند تحت رصد و نظارت پلیس قرار دارند، این موضوع در کاهش وقوع جرم نیز تأثیرگذار خواهد بود.

رئیس پلیس آگاهی فراجا گفت: پلیس آگاهی به طیف گسترده‌ای از جرایم رسیدگی می‌کند که از جمله آنها می‌توان به سرقت، کلاهبرداری و جرایم جنایی از جمله قتل، آدم‌ربایی، غارت و راهزنی اشاره کرد.

قنبری با اشاره به دشواری فعالیت کارکنان پلیس آگاهی تصریح کرد: کار در پلیس آگاهی روحیه مقاوم می‌خواهد؛ کارکنان این پلیس به‌صورت مستمر با صحنه‌های جرم و جنایت مواجه هستند و باید ضمن انجام وظیفه، از آثار روحی این حوادث تأثیر نگیرند.

وی ادامه داد: کار در پلیس آگاهی عشق می‌خواهد و فرد باید عاشق انجام وظیفه باشد؛ چراکه کارکنان این مجموعه در بسیاری از مواقع از آرامش خود و خانواده‌شان می‌گذرند تا بتوانند امنیت و آرامش مردم را تأمین کنند.

رئیس پلیس آگاهی فراجا با اشاره به شعار هفته انتظامی امسال گفت: شعار امسال "پلیس مجاهد، مردم مبعوث شده و ایران سرافراز" است و این واژه‌ها به‌درستی جایگاه و مأموریت پلیس را تبیین می‌کنند. پلیس برای ایجاد آرامش و امنیت مردم، در تمام ایام سال در صحنه حضور دارد؛ حتی زمانی که مردم در تعطیلات، تفریح و سفر هستند.

وی افزود: انجام این مأموریت جز با کار جهادی امکان‌پذیر نیست. مأمور پلیس باید از آرامش خود بگذرد، در ایام مختلف در محل کار حضور داشته باشد، با پلشتی‌ها و سختی‌های جامعه مواجه شود و در عین حال دلسوز مردم باقی بماند.

وی گفت: جرایم گانگستری و جرایم جنایی از جمله آسیب‌هایی است که بسیاری از کشور‌هایی که ادعای امنیت دارند نیز با آن مواجه هستند و مردم آنها با این جرایم دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

رئیس پلیس آگاهی فراجا افزود: اگر بخواهیم با زبان آمار صحبت کنیم، اکنون در جرایم جنایی حدود ۹۰ درصد جرایم در کشور توسط پلیس آگاهی در فاصله کوتاهی کشف و عاملان آنها دستگیر می‌شوند؛ این در حالی است که در بسیاری از کشور‌های دیگر، وضعیت جرایم جنایی و میزان وقوع برخی جرایم خشن، شرایط متفاوتی دارد.

قنبری با بیان اینکه حتی وقوع یک جرم خشن برای پلیس نگران‌کننده است، تصریح کرد: جرایمی مانند آدم‌ربایی، جرایم به عنف خیابانی، قتل، غارت و راهزنی به‌شدت بر امنیت و آرامش مردم تأثیر می‌گذارند و به همین دلیل پلیس نسبت به حتی یک مورد از این جرایم نیز حساسیت ویژه دارد.

وی ادامه داد: امروز این امیدواری در مردم ایجاد شده است که اگر جرم جنایی، قتل یا هر جرم خشن دیگری در کشور اتفاق بیفتد، پلیس توانمندی وجود دارد که در کوتاه‌ترین زمان ممکن، عامل آن را شناسایی و دستگیر کند؛ در بسیاری از موارد این زمان کمتر از ۴۸ ساعت و حتی ۲۴ ساعت است.

رئیس پلیس آگاهی فراجا گفت: میانگین کشف قتل در کشور به کمتر از یک هفته رسیده است و در جرایم خشن نیز تمام توان پلیس برای کشف سریع جرم و دستگیری عاملان به کار گرفته می‌شود.

قنبری با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای ارتقای توان پلیس آگاهی تصریح کرد: ما از شرایطی که در گذشته وجود داشت عبور کرده‌ایم و امروز تجهیزات و امکانات مختلفی را به کار گرفته‌ایم که به‌واسطه آنها توانمندی پلیس در کشف جرایم، به‌ویژه جرایم خشن، افزایش یافته است.

وی با اشاره به شرایط کشور در جریان جنگ ۴۰ روزه گفت: در جریان جنگ ۴۰ روزه، پلیس یکی از اهداف دشمن بود و در جریان جنگ، علاوه بر وظیفه ذاتی پلیس در تأمین امنیت، وظایف عملیاتی و جنگی نیز به مأموریت‌های ما اضافه شد و حجم کار همکارانمان مضاعف و دوچندان شد.

وی افزود: دشمن از روی کینه، مقر‌های انتظامی را مورد هدف قرار داد و اغلب مقر‌های ما مورد حمله قرار گرفت؛ آنها به‌دنبال این بودند که پلیس را از صحنه خارج کنند تا علاوه بر ضرباتی که از طریق جنگ وارد می‌کنند، بتوانند در داخل کشور نیز ناامنی ایجاد کنند، اما پلیس حتی برای یک لحظه خدمات خود به مردم را متوقف نکرد.

رئیس پلیس آگاهی فراجا ادامه داد: در مواردی که مقر‌های پلیس مورد اصابت قرار گرفت، همکاران ما در خیابان‌ها حضور پیدا کردند و امور مردم را انجام دادند. در شرایطی که برخی خیابان‌ها و کوچه‌ها خالی شده بود، گشت‌های مضاعف پلیس، همکاران ستادی، عملیاتی و اجرایی دست به دست هم دادند و امنیت معابر را برقرار کردند.

قنبری گفت: در جریان جنگ ۱۲ روزه، حضور ۷۰۰ واحد گشتی پلیس آگاهی برای تأمین امنیت، در نوع خود یک رکورد قابل قبول و تقریباً کم‌نظیر بود. این گشت‌ها در سطح شهر حضور داشتند و اجازه ندادند سارقان فرصت جولان پیدا کنند یا از خالی بودن منازل برای سرقت استفاده کنند.

وی افزود: آمار سرقت در ۱۲ روز جنگ نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشت؛ این در حالی بود که انتظار می‌رفت با توجه به شرایط خاص آن ایام، میزان سرقت افزایش پیدا کند. حضور پلیس در خیابان‌ها به مردم آرامش می‌داد و هر جا نیز بمبارانی صورت می‌گرفت، نیرو‌های پلیس بلافاصله در محل حاضر می‌شدند و امنیت آن منطقه را برقرار می‌کردند.

رئیس پلیس آگاهی فراجا با اشاره به حضور شبانه‌روزی کارکنان پلیس در ایام جنگ تصریح کرد: همکاران ما در جریان جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، با تمام توان و به‌صورت شبانه‌روزی و دور از خانواده در محل مأموریت حضور داشتند. در برخی مواقع محل خدمت آنها دیگر مقر پلیس نبود و به کوچه و خیابان تبدیل شده بود؛ تجهیزات و امکانات مورد نیاز را نیز به خیابان منتقل و شبکه‌های ارتباطی لازم را برقرار کردند.

قنبری ادامه داد: با قاطعیت می‌گویم در آن ایام حتی یک ساعت هم مردم را معطل نکردیم. هر فردی که به پلیس مراجعه کرد، پلیس در خدمت او بود و آرامش مردم اولویت ما بود.

وی گفت: در کنار نیرو‌های مسلح و بسیج، پلیس نیز در خیابان‌ها حضور داشت و بازرسی‌ها و اقدامات انتظامی را انجام می‌داد. تلاش ما این بود که به مردم روحیه بدهیم، آرامش آنها را برقرار کنیم و اجازه جولان به مجرمان و افرادی که قصد ایجاد ناامنی داشتند، در هیچ نقطه‌ای از کشور ندهیم.

رئیس پلیس آگاهی فراجا با اشاره به حضور زنان در مجموعه کارآگاهی پلیس افزود: در کنار کارآگاهان مرد، کارآگاهان زن نیز در پلیس آگاهی فعالیت می‌کنند و در برخی صحنه‌ها حضور آنها ضرورت دارد تا بررسی‌های لازم را انجام دهند.

وی ادامه داد: همکاران زن ما نیز در کنار کارکنان مرد، پا به پای آنها و به‌صورت شبانه‌روزی در حال انجام مأموریت هستند.

قنبری درباره تجربه حدود ۴۰ سال خدمت خود در مجموعه پلیس و مواجهه با پرونده‌های مختلف گفت: شاید باور نکنید، اما بسیاری از جرایمی که ما با آنها مواجه می‌شویم، برای مردم عادی عجیب و غیرقابل تصور است.

وی افزود: زمانی که اتفاقی رخ می‌دهد و فردی برای دریافت کمک به پلیس مراجعه می‌کند و امیدش به ماست، تمام توانمان را به کار می‌گیریم تا او را به حقش برسانیم و مجرم را شناسایی کنیم.

رئیس پلیس آگاهی فراجا ادامه داد: شادترین لحظه برای ما این است که حتی اگر چند شبانه‌روز برای کشف یک جرم بی‌خوابی کشیده و خسته شده باشیم، در نهایت لبخند رضایت را بر لب یک مالباخته یا فردی که جرم علیه او اتفاق افتاده است، ببینیم. این لذت را با هیچ چیز عوض نمی‌کنیم.

قنبری با اشاره به برخی صحنه‌های سخت و ماندگار دوران خدمت خود تصریح کرد: در بسیاری از صحنه‌های جرم، نه هویت مقتول مشخص بوده و نه هویت قاتل؛ افراد حاضر نیز از شرایط به‌شدت متأثر بوده‌اند. اینکه بتوانیم در صحنه جرم سرنخی پیدا کنیم و راهی برای شناسایی سریع مجرم به دست آوریم، از جمله خاطرات فراوانی است که در روند پی‌جویی و پیگیری پرونده‌ها برای ما شکل گرفته است.

وی ادامه داد: گاهی نیز با افرادی مواجه شده‌ایم که مدت‌ها در یک صحنه گرفتار بوده‌اند و توانسته‌ایم آنها را نجات دهیم، به بیمارستان منتقل کنیم و بعد ببینیم که سالم و سرحال هستند؛ این لحظات برای ما بسیار لذت‌بخش و ارزشمند است.

رئیس پلیس آگاهی فراجا گفت: گاهی ساعت ۲ یا ۳ نیمه‌شب در بازداشتگاه با یک متهم درگیر پرونده هستیم و تلاش می‌کنیم واقعیت را کشف کنیم؛ ناگهان نکته‌ای به ذهن می‌رسد که می‌تواند یک قطعه از پازل پرونده را تکمیل کند. همان لحظه باید اقدام کنیم و آن قطعه را در کنار سایر اطلاعات قرار دهیم تا به واقعیت برسیم.

قنبری افزود: آنچه در فیلم‌ها درباره کارآگاهان می‌بینیم، در واقعیت بسیار پیچیده‌تر، دقیق‌تر و مهم‌تر است؛ اینکه بتوانیم واقعیت پنهان یک جرم را آشکار کنیم، مجرم را شناسایی کنیم و لبخند رضایت را بر لب مالباخته بنشانیم، برای ما اهمیت بسیار زیادی دارد.

وی ادامه داد: سرقت می‌تواند در برخی موارد اتفاقی باشد، اما در بیشتر موارد، سارق به‌دنبال خانه‌ای می‌رود که بتواند با سهولت بیشتری وارد آن شود و اقدامات خود را بدون گرفتار شدن انجام دهد.

رئیس پلیس آگاهی فراجا گفت: بار‌ها در برنامه‌های تلویزیونی و هشدار‌های پلیس به مردم اعلام کرده‌ایم که یکی از اضلاع پدیده سرقت، خود مردم هستند؛ یعنی مردم باید از اموال خود به‌درستی مراقبت کنند و استحکامات لازم را در منزل، خودرو و محل کار خود به کار بگیرند.

قنبری افزود: این اقدامات می‌تواند موجب تأخیر در عملیات سارق شود و معمولاً سارقان به‌دنبال مکان‌هایی هستند که استحکامات لازم را نداشته باشند و بتوانند به‌راحتی به اموال دسترسی پیدا کنند.

وی گفت: در عمده موارد، سارقان ابتدا محل را شناسایی و سپس اقدام به سرقت می‌کنند؛ بنابراین هر اقدامی که کار آنها را دشوارتر کند، می‌تواند در پیشگیری از سرقت مؤثر باشد.

رئیس پلیس آگاهی فراجا با اشاره به نقش دوربین‌های مداربسته در پیشگیری از سرقت تصریح کرد: دوربین واقعاً بازدارندگی ایجاد می‌کند و یکی از اهرم‌های مؤثر برای پیشگیری از سرقت است و می‌تواند از ورود سارق به محل جلوگیری کند.

قنبری افزود: در بسیاری از مواردی که بررسی کرده‌ایم، محل فاقد دوربین بوده یا سارقان از مسیر‌هایی عبور کرده‌اند که در تیررس دوربین قرار نگیرند؛ بنابراین دوربین مداربسته در نوع خود یک ابزار بازدارنده است و می‌تواند احتمال وقوع سرقت را کاهش دهد.