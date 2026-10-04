به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، فخرالدین پیروزفرگفت: در شهریورماه سال جاری، ۳۸هزار و ۲۳ مسافر در این مسیر ریلی جابجا شده‌اند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته که ۳۶ هزار و ۲۰۵نفر بودهاست، رشد ۵ درصدی را نشان می‌دهد.

وی با اشاره به روزانه مسافران از طریق خطوط ریلی زاگرس به سایر نقاط کشور از جمله تهران، مشهد، قم اراک، اهواز و درود جابجا می‌شوند، افزود: مجموع نفر-کیلومتر ثبت‌شده در شهریور ماه سال جاری به ۷ میلیون و ۸۷۰ هزار نفر کیلومتر رسیده است.

راه‌آهن زاگرس یکی از نواحی بیست و یک گانه راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران است که ماموریت بهره‌برداری از شبکه و تجهیزات آن به منظور ارائه خدمات حمل و نقل بار در شبکه ریلی و همچنین حفاظت از حریم خطوط و ایستگاه‌های حوزه استحفاظی شوشتر و هفت تپه تا تنگ هفت استان لرستان به طول ۲۲۵ کیلومتر و با محوریت ایستگاه تشکیلاتی اندیمشک را برعهده دارد.