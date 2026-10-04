سرپرست امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی قم از پیش‌بینی برداشت حدود ۴۷ هزار تُن انار از باغات استان در سال جاری خبر داد و با اشاره به کیفیت بالای این محصول، آن را محصولی سالم و با قابلیت اطمینان برای مصرف دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، سرپرست امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان قم با بیان اینکه استان قم دارای ۲ هزار و ۴۵۰ هکتار باغ انار است از پیش‌بینی برداشت ۴۷ هزار تُن انار از باغات استان قم خبرداد و گفت: ۲ هزار و ۴۸۶ بهره‌بردار در این حوزه فعالیت می‌کنند.

حسین شریف‌زادگان خاطرنشان کرد: عمده باغات انار استان در مناطقی همچون جاده قدیم اصفهان، جعفرآباد، کهک و جاده ساوه واقع شده‌اند و متوسط برداشت بین ۱۷ تا ۲۰ تن در هکتار برآورد می‌شود.

وی با اشاره به پیشینه تاریخی کشت انار در قم و نام قدیمی قم‌رود که در گذشته اناربار نامیده می‌شد بر اهمیت اقتصادی این محصول تاکید کردو گفت: افزایش دما می‌تواند باعث آفتاب‌سوختگی میوه و کاهش کیفیت شود؛ لذا استفاده از سایه‌بان یا شید، علاوه بر مقابله با گرما، در برابر تگرگ نیز محافظت ایجاد می‌کند.

سرپرست امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان قم همچنین در زمینه مدیریت آفات، کرم گلوگاه و مگس مدیترانه‌ای را از آفات مهم معرفی کرد و راهکار‌هایی نظیر معدوم کردن انار‌های آلوده در فصل برداشت و انجام عملیات یخ‌آب در زمستان را برای مقابله با آنها پیشنهاد داد.

حسین شریف‌زادگان با تاکید بر سلامت محصولات تولیدی گفت: در پرورش انار قم از سم‌پاشی استفاده نمی‌شود و این محصول کاملاً سالم است.

سرپرست امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان قم در پایان، ارقام اقتصادی از جمله آقامحمدعلی، شاه‌پسند، ملس ساده، ملس ترش، ملس یزدی و قجاق انار بومی را از محصولات شاخص استان برشمرد و افزود: بخش کشاورزی با تولید بیش از ۸۵۰ هزار تُن محصول در سال، حدود ۶ درصد از ارزش‌افزوده استان قم را به خود اختصاص داده و حدود ۵۰ هزار نفر را به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم در استان شاغل نگه داشته است.