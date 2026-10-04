اعضای تیم ملی کوراش جمهوری اسلامی ایران در میان استقبال و تشویق مردم بجنورد به زادگاهشان بازگشتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، ورزشکاران خراسان شمالی که با حضور در مسابقات آسیایی ناگویای ژاپن افتخار آفرینی کرده بودند، با استقبال اهالی ورزش، به استان برگشتند.

مجید وحیدبریمانلو و رامین احمدزاده قهرمانان کوراش خراسان‌شمالی پس از درخشش در بازی‌های آسیایی ناگویا، امروز در میان شور و استقبال مردم و جامعه ورزش وارد زادگاه خود شدند.

صدای تشویق و شوق هواداران در مجموعه ورزشی شهید علیدخت بجنورد، به افتخار قهرمانانی بلند شد که نام خراسان‌شمالی را در بازی‌های آسیایی ناگویا بر سر زبان‌ها انداختند.

مجید وحید بریمانلو، نماینده وزن منهای ۶۶ کیلوگرم تیم ملی کوراش مردان ایران، با عبور از رقبای خود به نشان طلای این رقابت‌ها دست یافت و پرچم ایران را در سکوی نخست به اهتزاز درآورد.

رامین احمدزاده نیز در رقابت‌های کوراش بازی‌های آسیایی ناگویا با عملکردی درخشان به نشان نقره دست یافت تا سهم خراسان‌شمالی از افتخارآفرینی در این رقابت‌ها دو مدال ارزشمند باشد.