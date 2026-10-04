به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، امروز سرپرست فرمانداری شهرستان سلماس و مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان غربی از ساعت ۱۰ تا ۱۱ در سامانه ارتباط مردم و دولت (سامد) و از طریق تلفن ۱۱۱ به‌صورت مستقیم پاسخ گوی سوالات مردم خواهند بود.



این برنامه با هماهنگی و برنامه‌ریزی دفتر بازرسی استانداری و در اجرای نظام‌نامه مدیریت ارتباطات مردمی در بستر سامد و تبیین اهداف دولت و تحقق مصادیق حقوق شهروندی و استمرار تعامل مردم و دولت و پاسخگویی به درخواست‌ها و مشکلات هم‌وطنان عزیز و ایجاد فرصتی یکسان برای همه اقشار جامعه برای ارتباط مستقیم تلفنی با مسئولین و مدیران دستگاه‌های اجرایی؛