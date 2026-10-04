به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، منابع خبری از تداوم اقدامات سرکوبگرانه نظامیان رژیم صهیونیستی در کرانه باختری خبر دادند. شبکه خبری «المنار» گزارش داد که نظامیان رژیم صهیونیستی در جریان یورش به شهرک «بیت امر» در شمال الخلیل یک فلسطینی را بازداشت کردند.

همچنین نظامیان این رژیم به منازل فلسطینیان در شهرک «حزما» در شمال شرقی قدس اشغالی یورش برد. نظامیان صهیونیست به روستای «عصیره القبلیه» در جنوب نابلس و شهرک «قباطیه» در جنوب جِنین نیز حمله ور شدند.

منابع فلسطینی اعلام کردند که نظامیان رژیم صهیونیستی در یورش‌های گسترده به مناطق مختلف کرانه باختری، شماری از منازل فلسطینیان را بازرسی و چندین نفر از جمله دو خبرنگار را بازداشت کردند.

در جنین، نیرو‌های اشغالگر به شهرک‌های «عرابه»، «قباطیه» و «کفرذان» یورش بردند. «رجاء جبر» خبرنگار فلسطینی در جریان یورش به عرابه در جنوب غربی جنین بازداشت شد.

نظامیان رژیم صهیونیستی همچنین در قباطیه و کفرذان شماری از منازل را بازرسی کردند و «احمد عبدالجبار صلاح» و «محمد عاهد صلاح» را در کفرذان بازداشت کردند. در منطقه محل اسکان آوارگان اردوگاه جنین در اطراف دانشگاه عربی آمریکایی نیز نیرو‌های اشغالگر یورش بردند و «اسید عادل» را بازداشت کردند.

در جنوب نابلس، نظامیان رژیم صهیونیستی با یورش به روستای عصیره القبلیه، عملیات گسترده بازرسی و بازداشت انجام داده و ۶ فلسطینی به نام‌های «حسن وصفی»، «حموده العجاج»، «یزید الشامی»، «سامی الشامی» (خبرنگار)، «شیخ ناصر صالح» و «شیخ محمود صالح» را بازداشت کردند.

نظامیان رژیم صهیونیستی همچنین از ایست بازرسی «حواره» وارد شهر نابلس شدند و به خیابان «الباشا»، منطقه «رأس‌العین» و بخش قدیمی شهر یورش بردند. منابع محلی از بازداشت شماری از جوانان فلسطینی در بخش قدیمی نابلس خبر دادند.

در رام الله نیز نیرو‌های اشغالگر به روستای «المغیر» در شمال شرق این شهر یورش برده و شماری از منازل را بازرسی کردند. در قدس اشغالی، نظامیان رژیم صهیونیستی به اردوگاه «قلندیا» در شمال قدس و شهرک «حزما» در شمال شرق این شهر یورش بردند و در حزما چندین منزل را بازرسی کردند.

در الخلیل نیز نیرو‌های اشغالگر به شهرک «بیت امر» در شمال این شهر یورش برده و پدر و برادر شهید «ولید صبارنه» را بازداشت کردند. نظامیان رژیم صهیونیستی همچنین به اردوگاه «عقبه جبر» در شهر اریحا و شهرک «عتیل» در شمال طولکرم یورش بردند.