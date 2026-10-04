به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیر کمیته امور رویدادهای مناطق سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان گفت:این برنامه ها با رویکرد عدالت‌محوری در سطح مناطق و محلات شهر اصفهان به‌ویژه مناطق کم‌برخوردار در این هفته اجرا می شود.

حامد نظری افزود: از مهم‌ترین این ویژه‌برنامه‌ها می‌توان به فعالیت «سینما سیار» و نمایش فیلم‌های کودک و نوجوان در ادوار گوناگون در مدارس و محلات اشاره کرد، همچنین رویداد «پرواز بادبادک‌ها» در چند نقطه شهر از جمله کوه صفه و حرم حضرت زینب (س)، حرکت «کارناوال شادی» در محلات و اجرای تئاتر عروسکی و تن‌پوش در نقاط مختلف شهر برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: علاوه بر این، برای کودکانی که امکان حضور مستقیم در جشنواره را ندارند برنامه‌ریزی ویژه‌ای صورت گرفته است؛ از جمله حضور در بیمارستان تخصصی کودکان امام حسین (ع) تا میزبان کودکان در بستر بیماری باشیم.

نظری ادامه داد: برپایی جنگ‌های کودک و نوجوان در فرهنگسراها، ادای احترام به شهدای کودک با اجرای تئاتر و سرود کودکان میناب در چند نقطه شهر، برگزاری مسابقات فرهنگی و هنری نظیر نقاشی، قصه‌گویی، داستان‌نویسی و فیلم کوتاه، اجرای طرح «سینما محله» در فرهنگسراها، مساجد و مراکز دارای امکان نمایش فیلم و اجرای برنامه «سینما میدان» همراه با اکران فیلم‌های کوتاه منتخب و حمایت از غرفه‌های کودک در مواکب و میدان‌های شهر از دیگر برنامه های جشنواره کودک است.

شهروندان می‌توانند از طریق سامانه ارتباطات مردمی ۱۳۷ یا تماس با ادارات فرهنگی و اجتماعی شهرداری منطقه محل سکونت خود، از جزئیات زمان و مکان اجرای این برنامه‌ها مطلع شوند و در کنار خانواده لحظات پرنشاطی را تجربه کنند.

سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان اصفهان تا شانزدهم مهر ادامه خواهد داشت.