به خب رگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر شرکت برق فلارد گفت: این نیرو گاه‌های خورشیدی ۵ کیلوواتی ویژه مدد جویان نهاد‌های حمایتی در سطح شهرستان فلارد احداث و وارد مدار تولید برق شده است.

حسنی با اشاره به ضرورت توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر به عنوان یکی از درگاه‌های رفع ناترازی انرژی اظهار کرد: نیروگاه‌های خورشیدی علاوه بر کمک به تأمین برق در ساعات اوج مصرف، با ایجاد درآمد مستمر، نقش مؤثری در بهبود معیشت و افزایش درآمد خانوار‌ها دارند.

شهرستان فلارد از توابع استان چهارمحال و بختیاری است.