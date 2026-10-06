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بهرهبرداری از ۱۷ نیروگاه خورشیدی ۵ کیلوواتی درامسال ۱۷ نیروگاه خورشیدی مددجویان در شهرستان فلارد به بهره برداری رسید.
به خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر شرکت برق فلارد گفت: این نیرو گاههای خورشیدی ۵ کیلوواتی ویژه مدد جویان نهادهای حمایتی در سطح شهرستان فلارد احداث و وارد مدار تولید برق شده است.
حسنی با اشاره به ضرورت توسعه انرژیهای تجدیدپذیر به عنوان یکی از درگاههای رفع ناترازی انرژی اظهار کرد: نیروگاههای خورشیدی علاوه بر کمک به تأمین برق در ساعات اوج مصرف، با ایجاد درآمد مستمر، نقش مؤثری در بهبود معیشت و افزایش درآمد خانوارها دارند.
شهرستان فلارد از توابع استان چهارمحال و بختیاری است.