به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، سید فتاح حسینی ارزش اقتصادی محصول زعفران تولیدی شهرستان را نیز ۶ هزار و ۳۸۰ میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: با توجه به حجم تولید و ظرفیت اقتصادی این محصول، برنامه‌ریزی و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی برای بازگشایی و فعالیت مناسب بازارچه زعفران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

فرماندار فاروج بر ضرورت فراهم کردن شرایط مناسب برای عرضه محصول، حمایت از زعفران‌کاران و ساماندهی فرآیند خرید و فروش زعفران تأکید کرد و ادامه داد: بازارچه زعفران می‌تواند نقش مؤثری در تسهیل عرضه محصول، حمایت از تولیدکنندگان و تقویت جایگاه زعفران فاروج در بازار داشته باشد.