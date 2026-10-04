به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان پاوه گفت: سطح باغات گردوی شهرستان پاوه حدود یک‌هزار و ۴۵۰ هکتار است و با توجه به وضعیت باغات و عملکرد متوسط ۲.۵ تن در هکتار، امسال تولید حدود سه هزار و ۶۲۵ تن گردو در شهرستان پیش‌بینی شده است.

شهرام رستمی افزود: گردو یکی از محصولات مهم باغبانی شهرستان به شمار می‌رود و توسعه زنجیره ارزش این محصول می‌تواند نقش مهمی در افزایش درآمد باغداران داشته باشد.

وی توسعه صنایع فرآوری، بسته‌بندی و بازاریابی را از نیاز‌های این بخش دانست.

برداشت گردو در پاوه از اواخر شهریور آغاز شده است و تا اواخر مهر ادامه دارد.