افتتاح شعب یک کافی‌شاپ در ارومچی، مرکز منطقه سین‌کیانگ چین، به بهانه‌ای تازه برای تنش میان پکن و واشنگتن تبدیل شده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پکن، ماجرا از زمانی آغاز شد که یک شرکت آمریکایی،صاحب کافی شاپ های زنجیره ای استارباکس، برای نخستین بار دو شعبه خود را در منطقه سین‌کیانگ افتتاح کرد.

افتتاح این دو شعبه با استقبال شماری از شهروندان و گردشگران همراه شد، اما تنها چند روز بعد، رئیس کمیته منتخب مجلس نمایندگان آمریکا درباره چین، افتتاح این شعبه‌ها را مورد انتقاد قرار داد و از استارباکس خواست فعالیت خود را در سین‌کیانگ متوقف کند.

جان مولینار، رئیس این کمیته، مدعی شد که فعالیت یک شرکت آمریکایی در سین‌کیانگ، آنچه او «کارزار سرکوب اویغورها» می‌خواند، نادیده می‌گیرد و این تصمیم را «از نظر اخلاقی غیرقابل دفاع» توصیف کرد.

در همین حال گوئو جیاکان، سخنگوی وزارت امور خارجه چین با رد این ادعا گفت: برخی نهادهای آمریکایی به طرح ادعاهای بی‌اساس با انگیزه‌های سیاسی برای حمله و تخریب وجهه چین عادت کرده‌اند و ادعای «نسل‌کشی» در سین‌کیانگ، «دروغی آشکار» است.

وزارت امور خارجه چین تأکید کرده، سین‌کیانگ از ثبات اجتماعی، رشد اقتصادی، وحدت قومی و هماهنگی مذهبی برخوردار است و اتهامات مطرح‌شده درباره سرکوب اویغورها را به شدت رد کرده است.

ورود استارباکس به سین‌کیانگ در شرایطی انجام شده که این شرکت در سال‌های اخیر حضور گسترده‌ای در بازار چین داشته است. این شرکت آمریکایی هم اکنون بیش از هشت هزار و سیصد شعبه در سرزمین اصلی چین دارد و چین دومین بازار بزرگ این شرکت در جهان محسوب می‌شود.