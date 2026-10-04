استاندار آذربایجان‌غربی گفت: مجموعه شمس تبریزی خوی که تکمیل آن حاصل هم‌افزایی دستگاه‌های مختلف است، ۱۵ مهر با برگزاری آیین گشایش به بهره‌برداری می‌رسد .

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، استاندار آذربایجان‌غربی گفت: مجموعه شمس تبریزی خوی که تکمیل آن حاصل هم‌افزایی دستگاه‌های مختلف است، ۱۵ مهر با برگزاری آیین گشایش به بهره‌برداری می‌رسد و باید زمینه تبدیل این مجموعه به قطب عرفانی و فرهنگی کشور فراهم شود.

رضا رحمانی پس از بازدید از مجموعه شمس تبریزی خوی و در جلسه هماهنگی رؤسای کمیته‌های آیین افتتاح این مجموعه، با اشاره به جایگاه شمس تبریزی در فرهنگ و عرفان ایرانی اظهار کرد: تکمیل این مجموعه که باید سال‌ها پیش به سرانجام می‌رسید، با هم‌افزایی دولت، وزارتخانه‌های مرتبط و تلاش مجموعه مدیریتی شهرستان خوی محقق شده است.

وی افزود: تکمیل مجموعه شمس تبریزی گام نخست برای معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و معنوی خوی است و پس از بهره‌برداری باید برنامه‌ریزی لازم برای تبدیل این مجموعه به یک قطب عرفانی، معنوی و فرهنگی در کشور انجام شود.

استاندار آذربایجان‌غربی با اشاره به جایگاه جهانی شمس تبریزی و مولانا ادامه داد: این دو چهره فرهنگی و عرفانی در سطح جهان شناخته‌شده هستند و باید شخصیت، اندیشه و آثار آنان بیش از گذشته در داخل کشور نیز معرفی شود.

رضا رحمانی استاندار آذربایجان غربی درگفتگوبا خبرگزاری صداوسیما، بر برگزاری باشکوه و شایسته آیین گشایش مجموعه شمس تبریزی تأکید کرد و گفت: این مراسم باید متناسب با شأن و جایگاه شمس تبریزی برگزار شود و فضاسازی، تبلیغات، استقبال و تشریفات آن با دقت و برنامه‌ریزی مناسب انجام گیرد.

وی با تأکید بر اهمیت میزبانی از میهمانان داخلی و خارجی افزود: نحوه استقبال، فضاسازی مراسم و سایر برنامه‌های مربوط به میزبانی باید به گونه‌ای طراحی شود که تصویری شایسته از ظرفیت‌های فرهنگی و تاریخی خوی و آذربایجان‌غربی ارائه کند.

استاندار آذربایجان‌غربی همچنین گفت: هدایای میهمانان این آیین باید با طراحی مناسب و با استفاده از محصولات شاخص استان و شهرستان خوی تهیه شود تا بخشی از ظرفیت‌های فرهنگی و تولیدی منطقه نیز معرفی شود.

رحمانی با بیان اینکه آیین گشایش مجموعه شمس تبریزی تنها یک رویداد فرهنگی نیست، افزود: برگزاری این مراسم فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های فرهنگی، تاریخی، گردشگری و تولیدی آذربایجان‌غربی و شهرستان خوی در سطح ملی و بین‌المللی است.

وی از تلاش عوامل اجرایی و دستگاه‌های مشارکت‌کننده در تکمیل این مجموعه قدردانی کرد و گفت: رسانه‌ها نیز باید روند فعالیت‌های مجموعه شمس تبریزی و برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای آینده آن را برای مردم تبیین کنند.

استاندار آذربایجان‌غربی ابراز امیدواری کرد با همدلی و مشارکت همه دستگاه‌های مسئول، آیین گشایش مجموعه شمس تبریزی ۱۵ مهر به شکلی شایسته برگزار شود و این مجموعه به بستری برای معرفی هرچه بیشتر ظرفیت‌های فرهنگی و عرفانی خوی در سطح ملی و بین‌المللی تبدیل شود.