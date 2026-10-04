شبکه‌های رادیویی فرهنگ و صبا، یکشنبه دوازدهم مهرماه با پخش برنامه‌های «میز فرهنگ» و «نشان افتخار»، به ترتیب به بررسی آسیب‌شناسی ساختار حکمرانی فرهنگی و واکاوی میراث هنری مرتضی محجوبی می‌پردازند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، برنامه «میز فرهنگ» ساعت ۱۶ از رادیو فرهنگ با رویکردی انتقادی به بررسی نظام تصمیم‌گیری فرهنگی و فرآیند‌های سیاست‌گذاری در نهاد‌های متولی می‌پردازد.

در این نشست تخصصی که با حضور دکتر عباس صفایی‌مهر و مرتضی یادگاری برگزار می‌شود، چالش‌هایی همچون شفافیت در تصمیم‌گیری‌ها، موازی‌کاری دستگاه‌های فرهنگی و نحوه تبدیل سیاست‌ها به بخشنامه‌های اجرایی واکاوی خواهد شد.

همچنین برنامه «نشان افتخار» ساعت ۱۱:۳۰ از رادیو صبا، به مرور زندگی و کارنامه مرتضی محجوبی، نوازنده و آهنگساز برجسته موسیقی ایران اختصاص دارد.

این برنامه با نگاهی به نوآوری‌های محجوبی، نقش او در تطبیق ساز پیانو با ظرافت‌های موسیقی دستگاهی و بداهه‌نوازی، و جایگاه ماندگار وی در مجموعه برنامه‌های «گل‌ها» را بررسی می‌کند.