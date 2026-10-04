به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ طرحی که تاکنون ۶۰ درصد پیشرفت داشته و قرار است پیش از آغاز سیلاب‌های سال آبی پیش‌رو به نقطه‌ای ایمن برسد.

شاخه جنوبی رودخانه حله، محل هدایت آب رودخانه‌های شاپور و دالکی در استان‌های بوشهر و فارس است؛ مسیری که در سال‌های گذشته، تغییر جریان آب و انباشت رسوبات، مشکلاتی را برای روستاها، اراضی کشاورزی و تالاب حله ایجاد کرده است.

عملیات لایروبی این مسیر به طول ۱۵ کیلومتر از شهریورماه سال ۱۴۰۴ آغاز شده است.

بر اساس پیش‌بینی‌های اولیه هواشناسی برای سال آبی پیش‌رو، تلاش مجموعه آب منطقه‌ای بر این است که عملیات لایروبی پیش از آغاز سیلاب‌ها به نقطه‌ای ایمن برسد تا در زمان بارش‌های شدید، امکان هدایت بخش قابل توجهی از روان‌آب‌ها به سمت پایین‌دست فراهم شود.

پیش‌بینی می‌شود با تکمیل این عملیات، بیش از ۷۰ تا ۸۰ درصد سیلاب‌های ورودی از این شاخه به پایین‌دست هدایت و از بخشی از خسارت‌های احتمالی جلوگیری شود.

تأمین آب اراضی کشاورزی و تالاب حله از دیگر اهداف اجرای این طرح عنوان شده است.