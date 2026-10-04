معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری منطقه ۱۸ از آغاز عملیات گسترده پاکسازی، لایروبی و تسطیح بستر رودخانه کن، به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین مسیل‌های جنوب تهران، با هدف افزایش آمادگی برای بارش‌های پیش‌رو و کاهش خطر آب‌گرفتگی و سیلاب خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، حسین شهابی با اشاره به آغاز این عملیات اظهار کرد: در راستای تمهیدات پیشگیرانه مدیریت شهری و با توجه به پیش‌بینی افزایش بارش‌های پاییزی، عملیات پاکسازی و لایروبی بستر رودخانه کن در محدوده منطقه ۱۸ آغاز شده و با سرعت در حال اجراست.

وی افزود: این عملیات در مسیری به طول تقریبی ۴ کیلومتر و طی مدت حدود ۲۰ روز اجرا می‌شود و طی آن، بستر رودخانه به‌صورت کامل پاکسازی، لایروبی و تسطیح خواهد شد.

شهابی ادامه داد: عوامل اجرایی حوزه‌های خدمات شهری و قنوات و مسیل‌ها با بهره‌گیری از ماشین‌آلات سنگین و نیمه‌سنگین، عملیات پاکسازی و ساماندهی بستر رودخانه را دنبال می‌کنند تا ظرفیت عبور جریان آب در این مسیر افزایش یابد.

معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری منطقه ۱۸ با تأکید بر اهمیت اقدامات پیشگیرانه گفت: اجرای این عملیات پیش از تشدید بارش‌ها، نقش مؤثری در کاهش احتمال بروز سیلاب، آب‌گرفتگی و پس‌زدگی آب‌های سطحی به محدوده‌های عمومی و مسکونی پیرامون رودخانه کن خواهد داشت.