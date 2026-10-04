به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، ایین گرامیداشت هفته میراث فرهنگی و گردشگری در محل کاروانسروای گنجعلیخان کرمان برگزار شد.

آقای طالبی در این آیین گفت: بخش خصوصی با تحمل شرایط سخت درحال حاضر چراغ گردشگری را روشن نگه داشته و استان کرمان بزرگترین ظرفیت گردشگری کشور، با تنوع اقلیمی و گردشگری و اثار تاریخی است.

وی افزود:ما نیازمند توسعه زیر ساخت‌های گردشگری و زیرساخت‌های نرم افزاری هستیم تا زنجیره کامل گردشگری در حوزه صنعتی، معدنی و سلامت و ... رقم بخورد.

اقای طالبی گفت: ما میتوانیم قطب گردشگری سلامت باشیم و کویر لوت هم میتواند قطب گردشگری کویر باشد و از ظرفیت ان برای سرمایه گذاری کمپ‌های کویر نوردی استفاده کرد.

استاندار گفت: با حمایت‌ها و مشوق‌ها بدنبال رونق گردشگری هستیم و قصد داریم استان رویداد محور شویم و قابلیت ها‌ی استان را در بخش‌های صنعتی و معدنی و کشاورزی در این رویداد‌ها نشان دهیم.

موید محسن نژاد مدیر کل میراث فرهنگی استان هم گفت:

در مجموع سه پروژه با عنوان هتل اپارتمان، اقامتگاه بومگردی و اقامتگاه سنتی با حدود ۱۴۰ نفر ظرفیت پذیرش و اعتبار بیش از صد میلیارد تومان به همت بخش خصوصی با حمایت دولت افتتاح شدند.