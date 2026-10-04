رهبر کره شمالی، شخصاً بر پرتاب یک موشک راهبردی میان‌برد از منطقه شرقی کره شمالی به سمت دریای شرقی نظارت کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در این رزمایش، قابلیت اطمینان، تحرک‌پذیری و آمادگی رزمی سامانه تسلیحاتی راهبردی هایپرسونیک کشور مورد ارزیابی قرار گرفت. این موشک پیش از اصابت به هدف تعیین‌شده، مسافتی معادل ۱۰۰۰ کیلومتر را طی کرده است.

کیم جونگ‌اون، رهبر کره شمالی گفت: «نیرو‌های یگان موشک‌های راهبردی در جریان رزمایش پرتاب امروز، شایستگی‌های حرفه‌ای و آمادگی خود برای انجام ضدحمله را به طور کامل به نمایش گذاشتند.»

وی افزود که کره شمالی به تقویت توان بازدارندگی هسته‌ای خود ادامه خواهد داد و آن را برای حفظ امنیت و ثبات ملی «حیاتی» توصیف کرد.